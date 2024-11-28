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東園國小少棒隊是北市傳統棒球強校，但日前校長表示，少棒隊的交通車已達報廢年限，但募款購置不易。台北市長蔣萬安今（28）日表示，得知消息後就盡速媒合民間團體跟家長會，已確定東園國小少棒隊會有新的交通車，「希望接下來每一趟接送，都可以帶給孩子更多的便利，讓他們有好的表現。」北市東園國小校長陳毓卿日前透露，學校交通車已到報廢年限，今年想為少棒隊募款買一輛21人座新車，但球隊位在首都，外界通常以為經費充裕，募款並不順利。台北市長蔣萬安今赴北市議會備詢前受訪表示，他得知消息後，便即刻聯繫民間團體，也非常感謝他們願意投入相當的資源和捐款，「今天就已經確定，東園國小棒球隊就會有一台新的交通車。」蔣萬安也在臉書發文，向挺身支持東園國小少棒隊的關渡宮、松山慈惠堂、龍山寺以及家長會，「希望接下來每一趟接送，都可以帶給孩子更多的便利，讓他們有好的表現。」至於台北上海雙城論壇是否已經邀請到上海市長龔正？蔣萬安則重申，相關事宜都在持續溝通、規劃中，一有進度就會向大家報告。