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中華航空27日限時復飛台北至關島的直飛航線，為旅客提供通往這片迷人島嶼的便利新選擇，為慶祝這特別的時刻，關島觀光局熱情迎接首航旅客，準備專屬紀念品與關島吉祥物可可鳥留念，開啟關島夢幻旅程的美好序幕。關島觀光局（Guam Visitors Bureau）表示，台灣旅客對海島度假的熱情深厚，而關島以壯麗的海景、豐富的文化活動和多元的體驗，一直是台灣旅客的首選目的地之一，此次航線復飛象徵著關島旅遊業的復甦，也展示關島對台灣市場的高度重視與期待。中華航空將於2024年11月27日至2025年2月1日期間，以A321neo 機型執飛，每週提供兩班往返服務，台北出發航班於每週三與週六晚上9:05 起飛，預計於次日凌晨 03:00（當地時間） 抵達關島。回程航班則於每週四和週日凌晨 4:30於關島起飛，清晨 06:55 抵達台北。為慶祝復飛，華航特別推出限時優惠票價，台北至關島來回機票不含稅金為新台幣6317 元起，適合計劃年末假期的旅客提早規劃行程，享受方便且優惠的海島旅遊。隨著直飛航班的恢復，關島觀光局誠摯邀請台灣旅客透過「免簽旅行更輕鬆」探索這座美麗島嶼。此外，持台灣駕照在關島無需轉換即可合法在關島租車，旅客可輕鬆租車自駕，隨心探索各大景點。關島以壯麗自然美景、豐富文化體驗及世界級購物聞名，同時提供多樣陸海空冒險活動；必做活動包括代表性的水中鞦韆、透明獨木舟、潛水，以及可俯瞰壯麗海景的熱門景點如戀人岬（Two Lovers Point） 則以浪漫的愛情故事和壯觀的海景著稱，是情侶旅客的必訪之地。此外，每週三舉行的查莫洛夜市（Chamorro Night Market）是能讓旅客品味傳統美食、手工藝品，深入了解當地文化的好去處。對於喜愛冒險的旅客，高空跳傘（Skydiving） 是不可錯過的極限體驗，從14000英尺 高空躍下，俯瞰蔚藍的太平洋美景，感受飛翔的刺激與自由。