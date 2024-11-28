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貨櫃三雄昨（28）日受到以色列同意黎巴嫩停火協議，紅海危機可能出現解除訊號，因此股價重挫，不過有亞系外資在今（28）日盤中送暖，認為歐洲線擬漲價、美東罷工若無法解決，將使得運價年後走高，有助於貨櫃航運獲利，激勵長榮、陽明股價力守紅盤。拜登（Joe Biden）26日在白宮宣布，以色列內閣與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）達成60天停火協議，預計在當地時間27日凌晨4時開始生效，暫時為以黎邊境近14個月的衝突畫下句點。隨著中東戰事減緩，紅海危機將逐步解除，航商將不再需要繞行非洲好望角，恢復航線指日可待。由於停火協議，船商不用再繞道行駛，運價恐怕會持續下修，對航運族群來說是一大利空。不過今日盤中有亞系外資送暖，認為第四季是全球三大航運傳統旺季，目前貨櫃航運市場傳出供需吃緊、船舶調度困難，大型海運公司已陸續跟客戶通知12月1日起再調漲歐洲線的價格，帶動旺季可望延續至1月。亞系外資認為，若美東碼頭勞資談判無解，加上進入中國農曆年節假下，罷工影響性將會在年後發酵，不排除年後在運價走高下，挹注航商第一季營運表現。亞系外資指出，貨櫃三雄第三季長榮海運單季稅後淨利年增約1.8倍，每股盈餘（EPS）28.75元，累計前3季每股盈餘50.68元；陽明累計前三季EPS為14.79元，萬海前三季每股賺12.34元，全年獲利可望有相當水準，以EPS來看，貨櫃三雄明年股利值得期待。外資送暖，激勵航運類股指數逆勢走高，長榮、陽明上漲逾1%，長榮終場上漲3元或1.4%，收在217元；陽明上漲0.8元或1.12%，收在72.5元；此外，長榮航力守紅盤，終場上漲0.15元或0.36%，收在41.85元。