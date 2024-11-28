我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「魷戲QR Code」，或從PX Pay首頁入口直接進入品牌專屬魷戲館登錄成為玩家，4款小遊戲任你玩，有機會抽中0元商品優惠券。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯經濟魷戲「週末滿額贈」多層資料夾。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯使用6積分就可加價換購乙款；或於大潤發消費單筆滿600元也可加價換購《魷魚遊戲》聯名商品乙個。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲木頭人娃娃絨毛玩偶6積分+299元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯總經理蔡篤昌透露，希望吸引更多年輕人下載PX Pay、全支付。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11搭配消費者追劇話題熱潮，推出《魷魚遊戲2》4款限定商品預購。（圖／7-11提供）

▲7-11搭配消費者追劇話題熱潮，推出《魷魚遊戲2》4款限定商品預購。（圖／7-11提供）

全聯福利中心驚喜聯名Netflix《魷魚遊戲》第二季，「全聯經濟魷戲」檔期12月6日起全台全聯門市登場，包括授權商品，遊戲抽獎、滿額贈品，遊戲部分使用PX pay或全支付掃描門市隱藏的「魷戲QR code」，，通通有獎，7萬件商品免費送，使用優惠券購物抽百萬休旅車；滿額贈品則是連續四週，全聯門市消費滿1000元即贈送《魷魚遊戲》資料夾。全聯攜手Netflix宣布「全聯經濟魷戲」將於12月6日正式展開，使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區，掃描「魷戲QR Code」玩遊戲，過關就有機會抽中限量0元商品優惠條碼，一共百大品牌，通通有獎、二獎超過70萬個優惠獎項、7萬件商品免費送。全聯預計本檔期可助漲年度目標營業額達成101％；衝刺全支付會員成為電子支付第一名；提升APP活躍度。12月6日起至1月16日前，到全聯門市，只要使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區掃描「魷戲QR Code」，或從PX Pay首頁入口直接進入品牌專屬魷戲館登錄成為玩家，4款小遊戲任你玩，有機會抽中0元商品優惠券。12月7日至12月29日連續四週祭出「週末滿額贈」，每週六起凡於全聯消費單筆滿1000元，贈1個《魷魚遊戲》多層資料夾，大潤發單筆滿2000元贈2個資料夾。兼具實用性和療癒感的積分換購小物也強勢登場，包含「陶瓷馬克杯」（6積分+129元）、「派對碗盤套組」（6積分+229元）、「木頭人娃娃絨毛玩偶」（6積分+299元）、「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」（6積分+349元）、「潮流雙肩背包」（6積分+549元）、「自動開收晴雨傘」（6積分+249元）和「保溫保冷多用提袋」（6積分+149元），大潤發免集點，單筆滿600元即可換購。還有We Sweet、READ BREAD和美味堂推出全新包裝的《魷魚遊戲》聯名商品，12月6日起全聯門市滿滿「魷魚」等你來挖寶，近30款獨家授權商品，品項涵蓋零食、餅乾等休閒食品、泡麵、飲品、冷凍食品，以及衛生紙、漱口水等家庭用品！全聯總經理蔡篤昌表示，本次活動是全聯合作上最全面、金額最高的一次，不光建構松菸體驗館，更一口氣拍了6支廣告，當時Netflix找上門詢問合作意願，就是瞄準全聯是具有標誌性的企業，且欣賞全聯的行銷以及廣告實力，雙方一拍即合。蔡篤昌也提到，《魷魚遊戲》主力粉絲為18歲至35歲，正好是全聯所欠缺的客層，希望透過本次合作吸引更多年輕人下載PX Pay、全支付，用玩遊戲的方式提高參與意願，並且抓緊既有客層，透過遊戲強化跟婆婆媽媽們的互動，提升APP打開以及使用率。7-11也推出《魷魚遊戲2》4款限定商品預購，劇中最經典的便是紅遍全球的機器人娃娃「限量英熙娃娃存錢筒」，近50公分高的立體造型還可自由變換姿勢，同時兼具投幣孔可當存錢筒使用；另一款「限量驚喜挑戰遊戲桶」則是還原木頭人遊戲場景，配件包含號碼牌及Q版英熙娃娃變成派對道具，聚會遊玩隨時充滿驚喜。另外，還有「限量遊戲管理員雨衣」，管理員雨衣還附贈經典款面具，下雨天也能酷炫有型；貫穿全劇的遊戲士兵則是結合冬天節令感，「限量24吋士兵暖手枕」可將手放入臉頰兩側，邊追劇還能居家溫暖使用，沉浸式體驗最合適，將於12月11日上午11點起正式開放限量預購。