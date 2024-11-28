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▲24晚間貼文讚數迅速飆升破萬，也有網友疑惑「會不會跳票？」小編還信心十足表示「沒有跳票可能」。（圖／翻攝喜傑獅粉專）

中華隊奪下2024世界12強棒球賽冠軍，許多業者紛紛推出優惠活動，但卻有業者將行銷的好時機弄成公關大災難。客製電腦業者「喜傑獅」在24日晚間推出「無限制1讚折1元」，結果讚數暴增破1萬7以上，但業者卻聲稱網站遭駭客攻擊，還多次改變優惠方案，遭網友砲轟。今（28）日喜傑獅再次發出最新道歉聲明，宣布1.7萬折扣「僅這時段有效」，還要舉辦機票抽獎活動與88折優惠，仍遭網友無情吐槽。喜傑獅為了慶祝中華隊12強賽奪冠，24日深夜9時19分在臉書、IG及Threads發文推出「無限制1讚折1元」活動，在官網購買任何筆電都可以進行折抵，且最高金額無上限，活動時間到12月31日，當時小編還寫上「這才叫有誠意」，由於讚數迅速飆升破萬，也有網友疑惑「會不會跳票？」小編還信心十足表示「沒有跳票可能」。結果後來又被網友抓包，將優惠期限從原本的12月31日，改成11月26日，就有網友質疑「偷偷編輯」，喜傑獅小編繼續嗆聲「」，期間不斷編輯內文，被眼尖的網友抓包總共改了「18次」。今（28）日喜傑獅也發出最新聲明，向社會大眾致上最大的歉意，同時表示「新台幣1萬7千元」的中華隊12強奪冠優惠，的官網客製化訂單有效。其他於11月25日21:07PM後的各種訂單也將全數取消。此外，喜傑獅也預告將舉辦抽獎，以及在12/5至12/13期間官網不限機種的筆電88折優惠。但這樣的活動誠意，大批網友仍不買單「這點誠意還不如別發了」、「說個笑話，不可能跳票」、「做優惠還不如捐給棒球相關基金會」、「這次跳票的機率是多少啊」。