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台北市西門町老牌滷味老天祿傳出有民眾在鴨胗內吃到鐵絲，北市衛生局今（28）日前往現場稽查，發現有「未出示來源證明文件、冷凍冰箱內部不潔且有少量結霜、排水設施不潔、冰箱內食材未覆蓋及廢棄物堆放於作業場所」等5項缺失，已令12/1前完成改善，複查若仍不符規定，將依法處以6萬元到2億元不等罰鍰。有民眾在11/26下午到西門町知名滷味店「老天祿」買鴨胗，吃的時候差點將超過2公分的鐵絲吃下肚，進一步向店家反映，店家雖表示願意退款，但也提到「鴨子是放養的」，所以吃到石頭或是鐵都是無法避免的情況，如此回應方式讓民眾難以接受。台北市衛生局表示，今日派員前往稽查，針對現場人員、食材處理、作業場所衛生進行查核，結果查出「未出示來源證明文件、冷凍冰箱內部不潔且有少量結霜、排水設施不潔、冰箱內食材未覆蓋及廢棄物堆放於作業場所」等5項缺失。台北市衛生局表示，已責令店家12/1前改善完成，期屆複查若仍不符合規定，將依照違反食品安全衛生管理法處以6萬元到2億元不等罰鍰。同時函請桃園市政府針對禽類動物含金屬異物加強管理與輔導，以保障民眾飲食安全及動物健康。