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▲馬爾地夫也曾獲得有「旅遊業的奧斯卡」的世界旅遊獎。（示意圖／取自Pixabay）

近幾年東南亞旅遊業越來越發達，全球旅客發現數個國家的飯店和度假設施都有顯著的進步。印尼的渡假島嶼峇里島在今年的世界旅遊獎（World Travel Awards）中擊敗了包括馬爾地夫在內的八個競爭對手，被評為「世界上最浪漫的目的地」。綜合外國媒體報導，這是印尼峇里島第一次獲得此殊榮，過去的冠軍常常是馬爾地夫、模里西斯和塞席爾輪流當選。評論家指出，印尼峇里島以其自然景觀、風景如畫的海灘、傳統文化、豐富的歷史和古老的寺廟而聞名，使其成為世界各地遊客最愛前往渡假的目的地。印尼峇里島在美國雜誌《Condé Nast Traveler》的讀者選擇獎中被評為亞洲最美麗的島嶼，而今年則獲得世界旅遊獎，首次獲得殊榮。世界旅遊獎成立於 1993 年，旨在表彰旅行和旅遊業的卓越成就，被譽為「旅遊業的奧斯卡」，獲獎者是透過旅遊專業人士和公眾投票選出的。峇里島在全球的知名度逐漸打開，每年吸引大量遊客到訪，尤其是疫情期間吸引很多外國旅客前往居住。峇里島也經常是重大國際會議的舉辦地，2022年11月的20國集團（G20）峰會就是在此地召開。