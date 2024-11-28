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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，其中，訪團成員包含中國桌球奧運金牌選手馬龍，在台掀起一股「馬龍炫風」。今（28）日上午9點半一行人前往政大進行交流，現場學生早早準備球拍要給馬龍簽名。馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時透露，馬龍十分期待夜市行程，「今天我們會去夜市」，明天下午也將赴文大交流，同時展現球技。馬龍昨天訪台掀起一股「馬龍炫風」，稍早一行人離開政大前，受到政大學生粉絲瘋狂包圍，不少人拿著照片、球拍一路窮追不捨要簽名，馬龍特地停下腳步盡量滿足粉絲要求。蕭旭岑稍早受訪時透露，馬龍一行昨天中午去吃春水堂，喝珍珠奶茶、吃香菇肉燥麵以及台灣滷味，晚上吃台灣牛肉麵，全部吃完了，並且說「非常好吃！」蕭旭岑也分享，馬龍是東北人，對台灣口味也非常喜歡，自己做攻略找尋台灣美食，「他特別跟我說，十分期待夜市行程。我有跟他講，今天我們會去夜市！」希望他能好好領略台灣夜市文化以及台灣夜市美食。至於另一位訪團成員射擊奧運金牌楊倩有想去哪？ 蕭旭岑則說，楊倩小時候看大陸的課本介紹日月潭，所以非常的想要去，剛好這次有安排，她特別的興奮，包括台灣鳳梨酥、許多台灣特色小吃都想嘗試看看。蕭旭岑也預告，馬龍明天下午赴文大交流，將和台灣學生的桌球代表選手交流球技。