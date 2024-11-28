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▲Wembanyama 認為球隊表現缺乏專注力。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人以119：101擊敗馬刺，終結三連敗。同時，這場比賽也中斷了馬刺的四連勝另外，新秀 Dalton Knecht也挺身而出，投進4記三分，全場砍下20分，成為球隊的關鍵得分手。Harrison Barnes 拿下19分，而 Julian Champagnie 則貢獻18分。後衛 Devin Vassell 復出後表現穩定，拿下14分，成為馬刺歷史上首位在職業生涯前250場比賽中命中450記三分球的球員。湖人在首節以32：23領先，為比賽奠定基調。上半場結束前，馬刺一度將分差縮小至8分，但 Austin Reaves 在上半場最後時刻命中一記關鍵三分，幫助湖人以58：47結束上半場。進入第三節，湖人在 Dalton Knecht 的出色表現下穩住局勢。他先是在禁區投進一記漂移跳投，隨後完成一次抄截，助攻 Anthony Davis 完成暴扣，將比分拉開至73：63，湖人再次取得兩位數領先。湖人在第三節以34：30略勝馬刺，進一步擴大領先優勢，以92：77進入第四節。整場比賽，湖人的進攻與防守表現均占上風，僅出現3次領先互換與1次平分。馬刺代理教練 Mitch Johnson 賽後表示：「我們的對抗性和比賽初期的專注度不足，這令人失望，特別是面對像湖人這樣不會輕易送出勝利的對手。」Victor Wembanyama 同意教練的評價，並補充道：「我們缺乏對抗性，或許在尋找輕鬆得分的方式上沒有足夠的專注。我們需要加強基本功，否則年輕球員的缺乏經驗的弱點將被放大。」