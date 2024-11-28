NBA洛杉磯湖人以119：101擊敗馬刺，終結三連敗。同時，這場比賽也中斷了馬刺的四連勝。Anthony Davis 表現全面，貢獻19分和14籃板；LeBron James 則完成了大三元，拿下16分、11助攻和10籃板。
另外，新秀 Dalton Knecht也挺身而出，投進4記三分，全場砍下20分，成為球隊的關鍵得分手。
馬刺Victor Wembanyama 繳出20分、10個籃板和3次阻攻的成績，但未能帶領球隊延續勝勢。Harrison Barnes 拿下19分，而 Julian Champagnie 則貢獻18分。後衛 Devin Vassell 復出後表現穩定，拿下14分，成為馬刺歷史上首位在職業生涯前250場比賽中命中450記三分球的球員。
湖人在首節以32：23領先，為比賽奠定基調。上半場結束前，馬刺一度將分差縮小至8分，但 Austin Reaves 在上半場最後時刻命中一記關鍵三分，幫助湖人以58：47結束上半場。
進入第三節，湖人在 Dalton Knecht 的出色表現下穩住局勢。他先是在禁區投進一記漂移跳投，隨後完成一次抄截，助攻 Anthony Davis 完成暴扣，將比分拉開至73：63，湖人再次取得兩位數領先。
湖人在第三節以34：30略勝馬刺，進一步擴大領先優勢，以92：77進入第四節。整場比賽，湖人的進攻與防守表現均占上風，僅出現3次領先互換與1次平分。
馬刺代理主帥：專注度不足、令人失望
馬刺代理教練 Mitch Johnson 賽後表示：「我們的對抗性和比賽初期的專注度不足，這令人失望，特別是面對像湖人這樣不會輕易送出勝利的對手。」
Victor Wembanyama 同意教練的評價，並補充道：「我們缺乏對抗性，或許在尋找輕鬆得分的方式上沒有足夠的專注。我們需要加強基本功，否則年輕球員的缺乏經驗的弱點將被放大。」
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馬刺Victor Wembanyama 繳出20分、10個籃板和3次阻攻的成績，但未能帶領球隊延續勝勢。Harrison Barnes 拿下19分，而 Julian Champagnie 則貢獻18分。後衛 Devin Vassell 復出後表現穩定，拿下14分，成為馬刺歷史上首位在職業生涯前250場比賽中命中450記三分球的球員。
湖人在首節以32：23領先，為比賽奠定基調。上半場結束前，馬刺一度將分差縮小至8分，但 Austin Reaves 在上半場最後時刻命中一記關鍵三分，幫助湖人以58：47結束上半場。
進入第三節，湖人在 Dalton Knecht 的出色表現下穩住局勢。他先是在禁區投進一記漂移跳投，隨後完成一次抄截，助攻 Anthony Davis 完成暴扣，將比分拉開至73：63，湖人再次取得兩位數領先。
湖人在第三節以34：30略勝馬刺，進一步擴大領先優勢，以92：77進入第四節。整場比賽，湖人的進攻與防守表現均占上風，僅出現3次領先互換與1次平分。
馬刺代理主帥：專注度不足、令人失望
馬刺代理教練 Mitch Johnson 賽後表示：「我們的對抗性和比賽初期的專注度不足，這令人失望，特別是面對像湖人這樣不會輕易送出勝利的對手。」
Victor Wembanyama 同意教練的評價，並補充道：「我們缺乏對抗性，或許在尋找輕鬆得分的方式上沒有足夠的專注。我們需要加強基本功，否則年輕球員的缺乏經驗的弱點將被放大。」