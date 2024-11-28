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11月28日是美國的感恩節，火雞幾乎是必備標配餐點，美國猶他州大鹽湖（Great Salt Lake）州立公園管理局，在感恩節前發出公告，聲稱在「某人的火雞」被沖上海灘後，必須再次提醒大家，不要把自家的感恩節火雞帶到湖邊醃製，澄清過鹹的湖水並不會讓火雞更好吃。綜合美媒報導，大鹽湖位於猶他州西北部，是西半球最大的鹹水湖，鹽度比海洋高出數倍，猶他州的首府鹽湖城（Salt Lake City）就位於湖的東南岸。當地時間26日，大鹽湖州立公園在社群媒體上發文，還附上一張照片，顯示一隻火雞被沖上銀沙海灘（Silver Sands Beach），上面還隱約貼著已褪色的商店標籤。公園管理局在貼文中表示，這是一年一度的提醒，請民眾不要再嘗試用大鹽湖來醃製火雞，不僅鹽度過高，海浪也非常大：「你很可能會像這個人一樣，失去整隻火雞。它被沖到了我們的海灘上，有人沒有火雞了。」報導指出，雖然用鹽醃製（前提是鹹度正常），是讓火雞多汁的常用方法之一，但也有網路美食家建議，可以用其他辦法來烹飪感恩節大餐，比如用牛奶代替鹽水，輔以酪乳，能充分分解蛋白質，使雞肉變的美味、入口即化，而無須冒著過鹹或丟失整隻火雞的風險。