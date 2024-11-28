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全台「最吸睛」跨年晚會在台中！2025台中跨年晚會將於12月31日在台中水湳中央公園盛大開唱，繼前一波公布重磅卡司韓國人氣女團MAMAMOO成員有「OST妖精」美稱的輝人Whee In及亞洲新天團告五人外，台中市政府今（28）日再釋出第二波卡司名單，人氣男團五堅情W0LF（S）將獨家在台中跨年合體演出，以及台中在地發跡的天團玖壹壹將擔任第一棒，讓超嗨的本土嘻哈音樂一開場即引爆沸點。台中市政府新聞局長欒治誼表示，今年主題為「蛇現幸福」，主打全台唯一「全A咖」的超級跨年演唱會，今年所邀請國內外大牌藝人，一字排開全都是北高巨蛋個唱票房秒殺等級的歌手，就是要讓大家「實現幸福」。新聞局表示，人氣男團五堅情W0LF（S）要用精彩表演向台中民眾們賀新年，對於能在全台最大戶外演唱會場地中央公園演出，邱鋒澤興奮直呼：「很期待！以往在台中跨年，中部歌迷特別熱情，尖叫聲非常大聲；今年會唱新歌，是我們回歸的第一首單曲，很期待唱給大家聽」小賴則能趁地利之便開心返鄉，「我是台中人，開心可以回家看看家人」婁峻碩搶先預告：「這次演出上有做一些特別的編排」邱鋒澤率先喊話樂迷：「希望到時候大家可以跟我們一起唱、一起嗨、一起跳，把你們的體力跟嗓音都準備好」。新聞局表示，本土天團玖壹壹對於行銷家鄉台中不遺餘力，上月在水湳中央公園舉辦「南北貳路」音樂節相當成功，吸引數萬名樂迷到場朝聖同歡，今年跨年將鎮守家鄉台中與鄉親們共度。洋蔥表示，「這是第三次在台中跨年演出，距離上一次感覺自己進步很多」玖壹壹3位成員每次演出都令人驚艷，無論舞群、造型、樂手陣容均為高規格製作，洋蔥喊話絕對給台中限定的歌曲與精彩演出，並相約樂迷：「今年南北貳路的精華加強版，讓沒有來的人更期待下一次」。新聞局表示，作為全台最大戶外演唱會場地水湳中央公園，去年跨年夜創下24萬人湧進會場盛況，更已經連續4年跨年晚會奪下網路流量冠軍佳績，台中已為全台最具人氣指標跨年晚會！2025台中跨年晚會將在台中水湳公園登場，將從31日晚間6時正式展開，長達7小時、超過18組「全A咖」超強卡司接力登台飆唱。