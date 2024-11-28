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美國總統當選人川普（Donald Trump）在競選過程中曾直指台灣偷走美國的半導體生意，一度引發台灣的緊張。曾在CNN等美媒主跑科技產業新聞的《彭博》專欄作家索貝克（Catherine Thorbecke）近日撰文向川普喊話，強調台灣根本沒有偷走半導體產業，是川普自己搞錯了，認為美國應將台積電當作朋友。索貝克在文中指出，對許多台灣人來說，台積電就是保衛台灣安全的「護國神山」，也就是所謂「矽盾」（silicon shield）的核心，認為台灣在全球半導體產業的重要地位，將可阻止來自中國的侵略。隨著川普即將上任，並持續將中國視為最大威脅，索貝克認為，川普政府應該跟台積電合作，認識到台積電的成功對美國與台灣來說都是互惠。她提到，川普在處理外交事務慣於利用交易的方式，台積電作為尖端晶片製造的領頭羊，可望扮演台灣的實質外交官，發揮外交影響力。談到川普選前對台灣一系列不友善言論，包括保護費說、台灣偷走美國的晶片生意、暗示台積電赴美設廠、台灣應大幅上調國防預算、索貝克認為，這些言論確實令人不安，但她強調，無論是輝達或蘋果的成功，也都須仰賴台積電，若美國政府對台積電抱持敵意，只會傷到自己。索貝克呼籲，川普應正視台積電就是美國科技產業的重要夥伴，半導體產業根本就沒有被台灣偷走，台積電跟美國其實是自己人。