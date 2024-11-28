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在一場充滿戲劇性的比賽中，奧克拉荷馬城雷霆以105：101力克金州勇士，拿下三連勝。這場比賽，雷霆曾在第三節建立19分的領先優勢，但勇士展現頑強鬥志，將比分迫近至僅差1分。Gilgeous-Alexander延續了他本週的優異表現，繼上一場對國王豪取37分後，再度以穩定輸出帶領球隊。他28投13中，展現了頂級得分手的效率。Isaiah Joe 為雷霆貢獻17分，而 Isaiah Hartenstein 拿下14分和14籃板的雙十數據。金州勇士方面，此外，Andrew Wiggins 貢獻16分，而 Draymond Green 則拿下10分、13籃板和7助攻。本場比賽雷霆展現了強大的防守和進攻轉換能力，上半場利用勇士的11次失誤取得15分，建立起領先優勢。然而，第二節也出現波折，Draymond Green 因技術犯規被警告，這是他本賽季的第六次技術犯規，距自動禁賽僅剩10次。勇士在第四節展開猛烈反撲，Andrew Wiggins 的三分一度將分差縮小至1分。然而，雷霆憑藉Gilgeous-Alexander的關鍵得分和Dort的防守，成功避免崩盤，守住勝利。