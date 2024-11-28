在一場充滿戲劇性的比賽中，奧克拉荷馬城雷霆以105：101力克金州勇士，拿下三連勝。Shai Gilgeous-Alexander 繼續火熱表現，全場砍下35分，成為球隊獲勝的最大功臣。
這場比賽，雷霆曾在第三節建立19分的領先優勢，但勇士展現頑強鬥志，將比分迫近至僅差1分。比賽末段，Gilgeous-Alexander在最後1分25秒命中關鍵三分，將比分改寫為100：96，幫助雷霆穩住局勢。雖然他在最後罰球中錯失一球，但 Luguentz Dort 在 Andrew Wiggins 嘗試追平的上籃時完成關鍵封蓋，為雷霆鎖定勝局。
Gilgeous-Alexander延續了他本週的優異表現，繼上一場對國王豪取37分後，再度以穩定輸出帶領球隊。他28投13中，展現了頂級得分手的效率。Isaiah Joe 為雷霆貢獻17分，而 Isaiah Hartenstein 拿下14分和14籃板的雙十數據。
金州勇士方面，雖然 Stephen Curry 因雙膝不適缺席，但 Jonathan Kuminga 復出後砍下全隊最高的19分，表現搶眼。Buddy Hield 也有亮眼表現，他命中5記三分球，超越 Dirk Nowitzki，成為NBA歷史三分榜第18位，距離 Jason Kidd 僅差1球。此外，Andrew Wiggins 貢獻16分，而 Draymond Green 則拿下10分、13籃板和7助攻。
勇士在第四節展開猛烈反撲，Andrew Wiggins 的三分一度將分差縮小至1分。然而，雷霆憑藉Gilgeous-Alexander的關鍵得分和Dort的防守，成功避免崩盤，守住勝利。
這場勝利使雷霆戰績提升至14勝4負，穩居西區榜首。他們的下一場比賽將迎戰11勝7負的洛杉磯湖人，這場焦點對決將是NBA本週的重頭戲。而金州勇士在缺少Curry的情況下，戰績降至12勝6負，他們將在下一場比賽作客挑戰鳳凰城太陽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Gilgeous-Alexander延續了他本週的優異表現，繼上一場對國王豪取37分後，再度以穩定輸出帶領球隊。他28投13中，展現了頂級得分手的效率。Isaiah Joe 為雷霆貢獻17分，而 Isaiah Hartenstein 拿下14分和14籃板的雙十數據。
金州勇士方面，雖然 Stephen Curry 因雙膝不適缺席，但 Jonathan Kuminga 復出後砍下全隊最高的19分，表現搶眼。Buddy Hield 也有亮眼表現，他命中5記三分球，超越 Dirk Nowitzki，成為NBA歷史三分榜第18位，距離 Jason Kidd 僅差1球。此外，Andrew Wiggins 貢獻16分，而 Draymond Green 則拿下10分、13籃板和7助攻。
本場比賽雷霆展現了強大的防守和進攻轉換能力，上半場利用勇士的11次失誤取得15分，建立起領先優勢。然而，第二節也出現波折，Draymond Green 因技術犯規被警告，這是他本賽季的第六次技術犯規，距自動禁賽僅剩10次。
勇士在第四節展開猛烈反撲，Andrew Wiggins 的三分一度將分差縮小至1分。然而，雷霆憑藉Gilgeous-Alexander的關鍵得分和Dort的防守，成功避免崩盤，守住勝利。
這場勝利使雷霆戰績提升至14勝4負，穩居西區榜首。他們的下一場比賽將迎戰11勝7負的洛杉磯湖人，這場焦點對決將是NBA本週的重頭戲。而金州勇士在缺少Curry的情況下，戰績降至12勝6負，他們將在下一場比賽作客挑戰鳳凰城太陽。