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▲和張軒睿（左）意外邂逅，讓賴雅妍的情感世界中掀起了波瀾。（圖／TVBS提供）

賴雅妍在《祕書俱樂部》中飾演祕書Cindy王，周旋在王傳一、張軒睿之間，張軒睿甚至直球告白「要不要跟我約會」，讓她心動不已，賴雅妍表示，私下她一定會選張軒睿，因為他在劇中支持她所有的事情，「我覺得跟他談戀愛非常快樂。」面對年下男同事孟恆（張軒睿 飾）的意外邂逅，讓賴雅妍飾演的Cindy王在其情感世界中掀起了波瀾，另一方面，沉穩的張世平（王傳一 飾）對她展現了截然不同的魅力，張世平的穩重與成功的事業吸引著她，讓她在這段關係中強烈感受到理想與現實的拉扯。賴雅妍分享，「戲外我一定選孟恆！面對一個像孟恆一樣給我夢想、支持我所有事情、且用盡自己全部力量在幫助我的男生，我覺得跟他談戀愛非常快樂，但同時也是Cindy王的感情考驗，她必須在衝突與抉擇中找出真實的自我答案。」賴雅妍劇中以一句「女人就是活得越獨立越高級」道出了角色的核心精神，Cindy王不僅是一位面對職場困境的戰士，也是一位在情感世界中探索自我價值的現代女性。 Cindy王面對年下男給予的久違悸動，以及多金男提供的現實依靠，她不斷權衡感性與理智，最終明白，唯有「成為自己的豪門」才能真正掌控自己的幸福，她的故事不僅是愛情的選擇，更是現代女性堅守自我價值的典範，劇中一連串的職場與感情問題，為觀眾帶來深刻共鳴。《祕書俱樂部》12月8日起每週日晚間8點在TVBS 42台首播。