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國民黨立委張嘉郡今（28）日質詢指出，公平會明年編列高達上億元的裁罰，但歷年的平均達成率都不到3成，砲轟公平會眼高手低，以外送平台引發多起消費爭議為例，會員與非會員的消費爭議，公平會的處理態度也十分消極，未能守護七百萬消費者的權益。對此，公平會主委李鎂表示，相關消費爭議已立案調查，目前還在調查當中。張嘉郡今日在立法院經濟委員會質詢指出，公平會114年度「罰款及賠償收入」編列1億1895萬4千元，但達成率慘不忍睹，110至113年，達成率分別為22.74％、30.21％、20.60％、23.24％，近兩年罰款收入的決算都不到3千萬元。張嘉郡表示，公平會的決算書寫明，對於違法事業處以罰鍰之精神，在於遏止違法事業繼續從事違法行為，並對其他事業產生嚇阻效果，她同意開罰是手段，不是目的，但每年都預估會開罰一億多元，最後都兩三成的達成率，代表公平會眼高手低。李鎂表示，今年到十月，開出去的罰單約1.5億元，但每年開罰情形不同，由於當事人會提行政訴訟，罰金會先入帳，但官司一打5、6年，要等打贏確定才入庫。張嘉郡追問外送平台的會員制度，非會員叫車比會員便宜的事件，涉及廣告不實。張嘉郡表示，公平會要做維護市場正常運作的守護者，消費者的權益跟市場秩序是公平會要把關，「該重罰就重罰，該調查就調查，請不要手軟。」李鎂表示，已有立案調查，也請當事人來說明，目前還在調查當中，但她強調「一定會好好的辦！」