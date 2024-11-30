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▲今年已經64歲的齊秦，當年靠著一把吉他寫出不少經典好歌，包括〈思念是一種病〉。（圖／齊秦臉書）

▲王祖賢（左）、齊秦（右）年輕時曾有過刻骨銘心的愛情。（圖／翻攝自微博）

▲王祖賢（右）和齊秦（左）在最美好的年紀相遇，當時郎才女貌非常般配。（圖／翻攝自微博）

▲〈大約在冬季〉是當年齊秦寫給王祖賢的歌，後來還被寫成同名小說、推出同名電影。（圖／翻攝自微博）

原住民歌手張震嶽有許多膾炙人口的好歌，他在2007年發行的歌曲〈思念是一種病〉，更是大街小巷人人都會唱，但這首歌的原版其實是齊秦唱的！張震嶽將其改編加入RAP元素翻唱，徹底讓這首歌爆紅，更入圍第19屆金曲獎最佳作詞人獎。而齊秦出道比張震嶽多年，在音樂圈的地位更是非同小可，過去有「情歌王子」的封號，更曾和女神王祖賢交往過，這首〈思念是一種病〉就是當時齊秦寫給王祖賢的其中一首歌。現年64歲的齊秦是台中人，他年少時曾因叛逆進過感化院，後來在姊姊齊豫、爸爸的陪伴下「改邪歸正」，靠著音樂走上人生正軌。齊秦用齊豫送的吉他學會了做音樂，沒出道前在餐廳駐唱，被黃仲崑的經紀人夏春湧發現，才挖掘他出道，但1981年發行過第一張專輯後，齊秦就入伍當兵了，等到他退役時，流行的曲風也換了。齊秦開始重新塑造自己的定位，當起「風中一匹狼」，戴上墨鏡留長髮，創作多首抒情、搖滾的經典歌曲，包含《狼》、《原來的我》等，讓他日益爆紅。之後齊秦也被導演找去拍攝電影《芳草碧連天》，他就是在這個時候認識才20歲的王祖賢，兩人從一開始的互看不順眼到越來越曖昧，進一步展開交往。不過後來王祖賢靠著《倩女幽魂》聶小倩的角色爆紅後，在香港戲約不斷，和齊秦聚少離多，讓齊秦很是受傷，因此他也在這時創作了歌曲〈思念是一種病〉，歌詞寫道：「當你在穿山越嶺的另一邊，我在孤獨的路上沒有盡頭」，一字一句都表達了對王祖賢的思念，這首歌也收錄在齊秦1989年9月8日推出的專輯《紀念日》當中。之後這首歌在2007年被張震嶽改編，加入了RAP歌詞，並找來蔡健雅一起合唱，重新演繹了不同年代的思念之情；此曲爆紅後也讓張震嶽入圍第19屆金曲獎「最佳作詞人獎」，但大家耳熟能詳的副歌部分，其實是都是齊秦寫的，應該許多經歷過80年代的歌迷都知道張震嶽是翻唱，年輕一點的歌迷可就不一定了。而齊秦除了寫〈思念是一種病〉給王祖賢外，他還有另一首相當經典的老歌〈大約在冬季〉，也是寫給王祖賢的作品，收錄在1987年《冬雨》專輯中。據說寫這首歌時，齊秦心繫在中國、香港拍戲的王祖賢，只花了15分鐘就創作完畢，看似簡單之作，卻成了齊秦作品中，傳唱度最高的前幾首歌曲，當時更讓王祖賢聽到流淚，可惜兩人分分合合情纏17年，最終還是以分手收場。