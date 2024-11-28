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颱風接連重創高雄、屏東香蕉產區，使得產量大減7成，近日又有寒流到來，恐再受到影響，使得香蕉價格持續位於高點，每斤與去年同期相比大漲68%。對此，農糧署表示，若氣候平穩，預計明（2025）年6月後，香蕉產量就會回復平穩。農糧署與財團法人台灣香蕉研究所今（28）日舉行香蕉加工加值產品推廣記者會，現場除了展示出多款黃蕉、綠蕉加工產品，像是香蕉沙琪瑪、綠蕉薯條三兄弟、綠蕉蘿蔔糕等，今年也首度與烘焙業者法布甜合作，推出綠蕉薄餅、香蕉蛋塔等甜點。香蕉是全世界第4大宗作物，全世界生產量達1.2億公噸以上，國內香蕉栽種面積約1.5公頃，但近月受到颱風影響，今年冬天的香蕉價格偏高，根據台北果菜批發市場今年11月迄今平均交易價格，每斤達61.4元，相較去年同期的24.8元，漲幅高達68%。農糧署表示，香蕉產量易受天候影響，若一路氣候平穩，預估明年6月後，價格及產量就會恢復平穩。同時，為了發展韌性農業，將會輔導蕉農逐步往設施農業發展，並提供相關補助降低其成本壓力。此外，農糧署表示，近年除了讓台灣香蕉打入日本營養午餐外，也鎖定日本市場，推廣青香蕉製成薯片、薯條，國內也會持續推廣，希望未來能打響台灣青香蕉薯條製品的名號。