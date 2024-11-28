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總統賴清德上任後首度出訪南太平洋三友邦，並將於30日啟程，展開為期一周的「繁榮南島智慧永續」之旅，府方人士今（28）日證實，此次出訪將過境美國夏威夷及關島。賴清德將在30日率團出訪，展開為期一周的「繁榮南島智慧永續」之旅，前往馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國等三個太平洋友邦。府方人士下午證實，賴清德抵達馬紹爾群島前，將過境美國夏威夷、停留兩晚，赴帛琉前會過境美國關島、停留一晚。該人士指出，元首外交行之有年，將循慣例處理，並秉持安全、尊嚴、便利、舒適四大原則，而這回過境夏威夷、關島兩地，除了見見老朋友，也會與智庫閉門交流座談，也有僑宴和參訪行程。對於此次出訪，總統府發言人郭雅慧日前表示，這次出訪以「繁榮南島，智慧永續」為名，賴清德期許核心目標達到三個永續，第一、是智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性；第二、是民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作；第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。