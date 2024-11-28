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▲南投縣長許淑華積極和將參選草屯鎮長的縣議員簡賜勝一起亮相。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.28）

▲國民黨推薦簡賜勝的記者會，民眾黨南投縣黨部主委簡千翔（前右4紅圈）赫然在列。（圖／翻攝簡賜勝臉書，2024.11.28）

國民黨籍草屯鎮長簡景賢日前猝逝，鎮長缺額將在明年1月18日補選，國民黨25日宣布提名縣議員簡賜勝投入補選，台灣民眾黨主委簡千翔也現身表態支持；綠營遲未推派人選，僅表示本周內可望定案。扮演黨內重要整合角色的國民黨縣長許淑華已著手輔選，今天在「台灣好行－北港溪線」通車典禮主動拉抬簡賜勝，強調簡賜勝對草屯發展相當重視，觀光巴士有助草屯鎮觀光發展，未來縣府與鎮公所將共同發展草屯。國民黨籍草屯鎮長簡景賢日前意外猝逝，因任期未過半必須補選，國民黨南投縣黨部25日在南投縣議會召開記者會，宣布徵召草屯選區第一高票的「失聯黨員」簡賜勝投入補選，除了黨籍南投縣長許淑華、縣黨部主委楊麗川、多位藍營與無黨籍議員、草屯鎮代與全部的里長，縣議員兼台灣民眾黨縣黨部主委簡千翔也在列，成功營造地方藍白合的氣勢。該場選戰被視為許淑華2026爭取連任的前哨戰，有著不能輸的壓力。簡賜勝26日已將粉絲頁封面換為許淑華的合照，彼此拉抬的意味明顯。許淑華今（28）日與簡賜勝同場亮相，一同在草屯鎮九九峰動物樂園出席「台灣好行－北港溪線」通車典禮，在補選前釋出利多爭取支持。「台灣好行－北港溪線」初期採用9人座小巴行駛，每天上午8點、下午1點由高鐵台中站發車，上午11點、下午4點從終點泰雅渡假村發車。單程票價新台幣187元。許淑華致詞時特別提到簡賜勝，強調他對草屯發展相當重視，今天特別來見證觀光巴士路線通車，未來縣府會與鎮公所持續合作，共同發展草屯，讓草屯鎮變得更好。簡賜勝則感謝縣府協助發展草屯鎮，希望未來鎮公所繼續與縣府緊密配合，讓草屯鎮更繁榮。