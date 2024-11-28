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▲何潤東轉行當導演，拍出許多精彩的作品。（圖／大川大立）

何潤東許久未在螢光幕前露面，今（28）日他帶著執導新作品《不如海邊吹吹風》出席記者會，第一次和郭雪芙合作，他在現場爆料和郭雪芙是「不打不相識」，因為郭雪芙常聽不懂他在說什麼，表情完全寫在臉上，還會忍不住翻他白眼，何潤東說，「滿特別的，以前當演員沒被翻過白眼。」讓一旁郭雪芙聽得臉都漲紅。何潤東第一次跟郭雪芙合作，兩人「不打不相識」，郭雪芙先「自首」發言，「因為有時候他講的東西我聽不懂，是沒到打起來，可能我的眼神會『什麼意思』？」不小心翻出了白眼。何潤東接著爆料，「不怪她，因為有時候我講話連自己都聽不懂，她是很直的，我很怕那些藏在心裡的，她是那種很直，要白眼就白給你看的，也滿可愛的。」郭雪芙則感謝他私下也有直接反問她「是在不爽什麼」，解開誤會，何潤東笑喊，「對我來說滿特別，以前當演員很少遇到別人對我翻白眼，很久沒感受到，但真的後面就很有默契。」反觀陳柏霖跟何潤東就很有默契，都知道他想要什麼，何潤東甚至發話，「希望有天何潤東可以演陳柏霖執導的戲，因為他非常有導演思維。」不過何潤東也分享，自己是不怕被罵的導演，「我當導演在現場臉皮很厚，也沒在管別人開不開心，我當導演不是要交朋友，讓別人認可我，我就是想做一個作品。」何潤東回憶拍攝過程中與男女主演的點滴，他笑言郭雪芙的「認命型」特質讓他印象深刻，「有場抓蚵仔戲，她整個人陷入泥中拔不出來，但還是完成得非常好。」郭雪芙回憶當天凌晨三點起床出發，趕在天亮前及漲潮前完成拍攝，儘管穿著防寒衣，寒冷的海水和2小時的泡海拍攝讓她直呼吃不消，最具挑戰的是需要漂浮在海面上，雖然看似輕鬆，卻因海浪不停拍打進鼻耳，令她幾乎失去知覺，拍攝結束後，她被教練半扶半拉上岸，狀態虛弱至臉色蒼白、嘴唇與指甲發紫，郭雪芙笑說，「現在回想，真的不知道自己怎麼撐過來的！」敬業精神令劇組為之動容。另外，莊茜佳和楊子儀組成「廟口CP」，一頭捲髮復古造型和楊子儀相當「速配」，她感謝導演何潤東特地為她量身打造這個來自香港的角色，她在劇中還有一場教楊子儀粵語的戲份。吳子霏四度和何潤東合作，兩人拍攝默契十足，她也回憶她對金門的美好印象，提到沙美老街的神秘美感與當地特色美食，讓她感到這是一個充滿人情味與獨特文化的地方，「走在蜿蜒的小路上，吹著海風吃燒餅的滋味，真的讓人一輩子難忘。」王晴和顏廷儒恰好都是土生土長的金門人，王晴感動說：「出社會後，第一次回家住這麼久。家人可以隨時陪著拍戲，中間還可以回家吃飯，真的很不一樣！」他們很驚喜從小到大看到的風景，有人能透過鏡頭把金門之美呈現出來，被問推薦的景點，王晴強調金門海岸很乾淨，「一定要去海邊吹吹風！」顏廷儒還補充：「夏天可以去挖蛤蠣。」《不如海邊吹吹風》由大川大立製作，故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集於12月14日起，每週六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video全網獨家獻映，並在MOD以及AXN（有線系統67台）播出，首週將連續更新4集，於週六與週日晚上9點分別播出兩集。