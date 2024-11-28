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▲建置3座水質淨化場，並整合30公頃的萬年濕地群淨化水質。（圖／屏東縣府提供） ▲建置3座水質淨化場，並整合30公頃的萬年濕地群淨化水質。（圖／屏東縣府提供）

衛生福利部國民健康署公布「113年臺灣健康城市暨高齡友善城市」獎項評選結果，屏東縣府環保局在全國42件參選作品中脫穎而出，榮獲「健康城市類-綠色城市獎」。屏東縣環保局過去曾以不同主題參賽4次均未獲獎。今年以「再見希望城市-阿猴城淨水傳奇」為主題，經歷書面審查、口頭報告及實地訪查三階段嚴格評選，最終贏得評審青睞，展現環保局透過跨部門合作及環保志工共同改善河川與海域水質的卓越成果。屏東縣河川主要污染源來自畜牧廢水及民生汙水，已在縣內建置3座水質淨化場，並整合30公頃的萬年濕地群淨化水質，有效降低水體污染。此外，積極推動畜牧糞尿資源化，利用沼渣沼液澆灌農田，目前核准家數全國第一。透過源頭減廢與末端處理雙管齊下，成功改善水質，環境部列管的嚴重污染關鍵測站數量從107年的4站減少至113年的1站，其中東港溪測站已完全脫離嚴重污染，成效顯著。此外，琉球鄉每年吸引百萬遊客登島，觀光人潮帶來的污水負荷不容忽視。在縣府推動下，已建置4座聚落式污水處理設施，大幅提升離島生活污水處理率，有效改善鄰近海域生態，提升居民及遊客的環境品質。周春米表示，屏東縣積極響應聯合國2050年淨零排放及2030年全國主要河川無嚴重污染的目標，正視環境挑戰，透過跨局處合作及公私協力模式，穩步邁向永續與淨零的願景。