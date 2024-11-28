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美國總統當選人川普提名特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和美國企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）一同領導川普重返白宮後的新部門－「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE），以大幅消減政府開支。此時，許多美國公務人員意識到，他們的工作可能岌岌可危，但如今他們又有了新的擔憂，即成為世界首富馬斯克的個人目標，以及他為數龐大追隨者的攻擊對象。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克上週在社群平台X（舊稱推特）上發出了大量的日常貼文，不過其中轉發的兩則貼文，揭露了4位相對不起眼的氣候相關政府單位人員的姓名和職稱。這些貼文被瀏覽了數千萬次，更使得相關人員遭受了一波負面關注，其中至少一名女性不堪其擾甚至刪除了其社交媒體帳戶。雖然一般政府職位的資訊可以透過公開的網路數據庫取得，但這些貼文卻是針對平常不與大眾直接接觸的籍籍無名政府雇員。多名現任聯邦政府員工向CNN表示，他們擔心個人生活可能會被永久改變，包括遭受實際的威脅，因為馬斯克將這些幕後文職人員變成了他的個人目標。另外有些人則表示，成為馬斯克的眼中釘的威脅，可能會讓他們辭職，進而達成馬斯克縮減政府規模的目標，且無需進行正式審查。美國政府雇員聯盟（American Federation of Government Employees，簡稱AFGE）主席凱利（Everett Kelley）表示，「這些手段旨在對聯邦員工製造恐懼與威脅，目的在於讓他們害怕發聲。」目前聯邦政府有230萬文職雇員，該聯盟代表其中超過80萬名文職雇員中。報導指出，這並非馬斯克首次採取這種行為。他時常點名批評他認為犯錯或妨礙他的人。一名曾被馬斯克點名的前聯邦雇員表示，她也經歷過類似情況。喬治梅森大學工程與計算機科學教授卡明斯（Mary “Missy” Cummings）表示，「這是他恐嚇人們的方式，逼他們辭職，或者向其他機構發出信號說『你們是下一個』。」卡明斯因批評特斯拉駕駛員輔助項目因受到監管，因而激怒馬斯克，並在國家公路交通安全管理局（NHTSA）任職期間成為他的目標。卡明斯指出，當她成為馬斯克的目標後，曾收到大量攻擊和死亡威脅，甚至需要暫時搬家。她認為，馬斯克的行為正對公共服務人員造成嚴重威脅，讓他們害怕繼續留在崗位上。CNN聯繫了許多專門研究網路騷擾、人肉搜尋和網路濫用問題的專家和學者。但有些人拒絕就記錄發表評論，因為擔心自己成為馬斯克的目標。其中一位人士表示，「所發生的事情具有令人難以置信和可怕的寒蟬效應。」