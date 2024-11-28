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涉嫌向重劃案業者索賄1300萬元的前台南議會議長郭信良，以及里長高進見兩人，遭台南地院依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判處郭信良有期徒刑13年，褫奪公權8年，高進見判處有期徒刑9年，褫奪公權4年，不過台南地檢署認為兩人量刑過輕，今（28）日提起上訴。起訴書指出，郭信良、高進見於本案之行為，應已構成貪污治罪條例第4條第1項第2款，藉勢藉端勒索財物罪嫌，原判決顯有違誤，且原審判決就被告郭信良、高進見部分量刑過輕，亦屬未當。且本案共同被告廖堅志於偵查、審理中均多次表示，礙於郭信良貴為議會議長，擔心郭信良會在議會中藉由質詢、查閱文件等方式，影響佃西重劃案的土地登記進度，其始會「不得不」同意給付郭信良、高進見新臺幣（下同）1300萬元，說明其因郭信良身分、權勢受到壓迫，郭信良、高進見所為，致廖堅志不得不順從，應已構成貪污治罪條例第4條第1項第2款藉勢藉端勒索財物罪，是原審漏未審酌此部分，有判決不適用法則及判決不備理由之違誤。另本郭信良、高進見始終否認犯行，飾詞狡辯，犯後態度惡劣，原審僅量處被告郭信良有期徒刑13年，褫奪公權8年，被告高進見有期徒刑9年，褫奪公權4年，顯無法達到懲戒被告2人之目的，故原審量刑是否妥適，亦容有再行斟酌之餘地。至於另一名被告廖堅志，雖坦承行賄犯行，仍不符合貪污罪自首要件，且廖堅志不具公務員身分，對於公務員犯不違背職務交付賄賂罪部分，依前揭自首規定免除其刑，自難認妥適。因此南檢對郭信良、高進見及廖堅志3人，均提起上訴。針對廖堅志被檢舉涉入偽造文書罪嫌，南檢也另案偵辦調查中。