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▲陳傑憲（左3）扮成美少女戰士，與其他藝人們嗨跳應援曲。（圖／TTV 台視官方頻道）

▲陳傑憲（左3）零偶包扮女裝，開心與其他來賓玩在一塊，反差萌樣超圈粉。（圖／TTV 台視官方頻道）

▲中華隊隊長陳傑憲超寵妻，奪冠後滿場找老婆被封為台灣男人榜樣。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊在2024世界棒球12強賽金牌戰以4：0完封日本奪冠，台灣隊長陳傑憲在本次比賽中表現相當亮眼，並憑藉帥氣外型與寵妻顧家的好男人形象，收穫大票粉絲，成為許多人心目中的男神。近日有人挖出陳傑憲昔日上節目的片段，畫面中他竟不顧形象裝扮成「美少女戰士」，開心大跳經典應援曲〈統一尚勇〉（此次台日冠軍賽應援神曲〈台灣尚勇〉原曲），影片曝光後瞬間引發熱議，粉絲們紛紛笑翻直呼：「他應該是大寫E人！」台視時光機官方小編在IG曬出陳傑憲2年前參加綜藝節目《綜藝三國智》的片段，他與藝人哈孝遠、王少偉、無尊、花花扮成動漫美少女，邊喊著自己的應援口號，邊嗨跳統一獅隊應援曲〈統一尚勇〉。畫面中穿著水手服的陳傑憲露出一雙精壯小腿，滿臉笑容地和大家勾肩搭背，看起來相當樂在其中，與球場上帥氣的形象形成強烈的反差。貼文曝光後瞬間引發熱議，粉絲紛紛笑稱：「陳傑憲真的沒有極限」、「我到底看了什麼」、「又被圈粉了」、「傑憲應該是大寫E人」、「誰的老公自己來認領啦 」、「哈哈哈為什麼要這樣玩世界MVP」、「他應該會很想跟台視買下這支版權然後銷毀吧！」陳傑憲在這次賽事以超強的6成36打擊率奪下本屆12強MVP和打擊王，賽後他拿著獎牌在球場上「千里尋妻」，不斷大喊著：「我老婆勒，我老婆在哪裡！」滿場找老婆的可愛影片讓不少粉絲再度被他圈粉，愛家好男人形象也被外界封為「國民老公」。