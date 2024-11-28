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U12亞洲少棒賽在日本愛媛縣舉行，中華隊今天複賽次戰和日本隊交手，因雨延後1小時登場，中華隊先發投手周震泉完投6局只被敲1安、狂飆10三振，中華隊在突破僵局制的第7局先馳得點，終場以1：0擊敗日本，挺進明天的冠軍戰，將和韓國爭冠。中華隊預賽擊敗泰國、香港，以0：1惜敗韓國，以Ｂ組第2晉級複賽，昨天複賽首戰對上A組第2中國，以16：0提前獲勝，今天交手A組榜首日本，兩隊皆為1勝1負，勝者將挺進冠軍戰，和2戰全勝的韓國爭冠，敗者則與中國進行季軍戰。今天中華隊派出周震泉先發登板，1局下有驚無險以三振化解一、二壘有人的失分危機，接下來及時回穩投出12上12下，6局下，儘管先被首名打者敲出內野安打，且趁短打一路推進至三壘，所幸周震泉最終讓打者敲成滾地球，化解失分危機。周震泉今天用88球投完6局，僅被敲出1支安打、2保送，狂飆10次三振，表現相當出色。可惜隊友無法打回分數，中華隊從首局開始局局都有攻勢，4局上靠著對手失誤及四壞保送，擠成滿壘，無奈最後打成高飛球被接殺結束攻勢。5局上攻佔二、三壘再度留下殘壘。兩隊以0：0進入延長賽第7局。突破僵局制7局上一、二壘有人，首名打者蘇宇翔短打護送隊友上二、三壘，接著林暐諺內野安打送回第1分，但第2名跑者回本壘時遭封殺出局，中華隊1：0先馳得點。7局下，中華隊第二任投手松以勒先飆三振，接著捕手蘇宇翔牽制二壘，一口氣抓到兩個出局數，最終漆崎一輝敲成投手前滾地球，松以勒接球後拋向一壘，守住勝利，中華隊以1：0險勝。