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「台灣拳后」林郁婷近日赴英國參加WB世界拳總年終賽，再度因性別問題遭質疑，林郁婷選擇主動退賽，事發後她首度發聲回應，「感謝國人支持與鼓勵，不用擔心我，我能承受得住。」林郁婷今年出戰巴黎奧運引發性別爭議，最終仍挺過風波勇奪金牌，沒想到近日赴英參加年終賽時，再度因性別問題遭質疑，林郁婷教練團隊決定主動退賽，避免輿論再次傷害林郁婷。我國體育署長鄭世忠強調，將請拳擊協會主動接洽世界拳總，希望未來能安排我方拳擊協會醫療委員會林瀛洲醫師在律師陪同下，儘速與世界拳總醫療委員會及法務人員進行面對面的會議。盼世界拳總別再重蹈覆徹，走上國際拳總不透明的內控機制，傷害林郁婷的參賽權。事發後林郁婷首度對外發聲，「拳擊之路我一直都沒有放棄，就是做該做的是，也加上WB是新組織，現在就看教練和政府如何和這個新組織進行溝通。」也感謝大家的支持，「感謝國人支持與鼓勵，不用擔心我，我能承受得住，也會勇於接受未來的挑戰。」