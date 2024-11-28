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彰化縣刑警大隊發生張姓偵查佐在租屋處輕生案件，疑似遭受職場霸凌，彰化縣警局開記者會說明，同時也將此案函請彰化地檢署調查。彰化地檢署表示，18日接獲通報後，即於同日上午率同法醫，前往彰化縣殯儀館進行相驗、製作家屬筆錄，並已於26日下午進行解剖、採集檢體送驗，以確認死亡原因，同時再次訊問家屬關於案件之全般意見。而檢察官也已於25日，接獲彰化縣警察局主動提供行政調查資料，將綜合死者所遺留之相關文字物件、家屬意見，並調取相關資料後，儘速釐清案情。據了解，家住台中市的張姓偵查佐，因上（10）月17日晚上未到辦公室值班，同事察覺有異，前往張姓偵查佐位於彰化的租屋處查看，驚見張男倒臥浴室，送醫不治，另在臥室內發現炭火。張姓偵查佐妻子向總統府等單位發陳情信，指丈夫疑遭長官霸凌，含冤致死，縣警局對死因避重就輕，另從丈夫遺留手機中訊息，清楚明白指名道姓，控縣警局刑警大隊蕭姓隊長等3人職場霸凌，縣警局卻否認試圖掩蓋，盼查明真相，讓張姓偵查佐沉冤得雪。彰化縣警察局今（28）日上午開記者會，針對張姓偵查佐疑遭霸凌提出說明；縣警局指出，張姓偵查佐已在彰化服務2年多，案發後縣警局將手機發還家屬，也向家屬說明若有任何疑問可查證。此外督察科也主動展開行政調查，確認今年未曾接獲投訴或反映刑警大隊，有職場霸凌或管教不當等情事；而調查張姓偵查佐工作職掌、移送案件、承辦公文量，也未發現有不合理工作要求。