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勞動部長洪申翰26日上任，內部員工爆料，洪申翰要求勞動部周末加班開會，就是要做業務了解，並且還要同仁把「部長交辦事項」紀錄落實，並對此下封口令；對此，國民黨立委徐巧芯質疑，「新任勞動部長洪申翰一上任就霸凌公務員？！」徐巧芯今（28）日在臉書發文表示，媒體揭露，洪申翰剛上任部長就要求公務員於「假日」，還被威脅「不准講六日要上班」。徐巧芯痛批，走了一個何珮珊、謝宜容，換了一個洪申翰，結果更離譜，剛上任就不顧公務人員六日休假的權利，一張嘴巴說的好「勞權」，實際上「勞工、公務員是心裡最軟的一塊肉」，前腳擺拍貼自己的電話在北分署，但後腳把公務員叫來假日加班還下封口令，「請問留電話有用嗎？」針對加班、封口一說，洪申翰回應道，「我並非要求所有業務單位六、日整天連續上班，而是每個單位輪流來報告跟討論1.5小時，司署長和單位同仁在他的時段報告完，就可以先走，唯一需要連續開會兩個整天的，是我本人」、「另外我也沒有下過封口令，這有什麼好封口的？」