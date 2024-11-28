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國民黨立院黨團總召傅崐萁今（28）日出席「全國公務人員協會拒絕霸凌公務員」記者會時，批評新任勞動部長洪申翰僅高中畢業，砲轟是「國家之恥，用這樣貨色擔任勞動部長」，對此民進黨立委林楚茵反擊稱，「更生人總召」竟歧視建國中學學歷好意思嗎？表示洪申翰從過去NGO工作到擔任立委以來奉公守法、工作上進，責任心大家都看在眼裡，哪像傅崐萁出入監獄2次，再以更生人身份在立法院蠻橫霸道，亂立法、濫擴權，更顯示國民黨喊「反霸凌」只是作秀、蹭流量。對於傅崐萁歧視洪申翰學歷，林楚茵反擊稱，「更生人總召」傅崐萁竟然歧視建國中學學歷，好意思嗎？並表示洪申翰過去從事NGO工作到擔任立委以來奉公守法、工作上進，責任心大家都看在眼裡。林楚茵表示，反觀國民黨總召傅崐萁出入監獄2次，再以更生人身份在立法院蠻橫霸道，亂立法、濫擴權，即便如此，大家也都用「溫暖的心」跟總召傅崐萁當同事，但沒想到更生人總召帶頭學歷歧視，顯然國民黨最近一路高喊「反霸凌」也只是作秀、蹭流量。最後林楚茵表示，洪申翰昔日在立院為勞權奮鬥，在勞動部最艱難的時刻，願意接下重擔，「比傅總召有擔當很多！」