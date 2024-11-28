國民黨立委馬文君25日在臉書酸潛艦海鯤號戰力被綠營吹上了天，自己提案在通過測試前國防部不該編預算，引起網友不滿，留言「一刀讓你死」、「等不及掛你在電線桿上」、「滾回你的垃圾桶」。馬文君今表示已向埔里警分局報案，未來再有類似留言一律提告，賠償全數捐給南投家扶中心等弱勢團體。
被民進黨視為執政重要國防建設成果的海鯤號潛艦國造計劃，遭藍委質疑測試過程缺失重重，主張大砍預算。國民黨立委馬文君25日在臉書連4問，指海鯤號去年9月辦了不沾水的下水典禮，400多天來光是泊港測試就有數十項缺失，交艦期程就算一切順利也長達14年，因此她已提案，海鯤號通過測試前不該再編預算，並主張橫跨4個總統任期的2800多億傳統潛艦造艦計畫，應該重新評估必要性。
該文引起部分網友不滿，留言表達看法。馬文君今（28）日再度於臉書粉絲頁強調，打從去年選戰期間，自己一再重申從不反對國造，但要造就要造好的，不當的國防投資比貪污還可怕，「浪費稀缺的國防資源，才是真正出賣台灣」。
她提案刪除潛艦國造案明年度20億元預算，也對14年超過2800億元的後續造艦案提出質疑，並公開向鄉親支持者報告理由。自己能採納不同意見，也虛心接受批評指教，但這些是有界線的，最後一道防線就是法律。針對部分涉嫌恐嚇的臉書留言，昨晚已經向南投縣埔里警分局報案。
馬文君並在臉書截圖一男一女兩名網友的留言內容，表示可能是過於激動的網友，也可能並非真有其人，身為公眾人物，接受公評是她的義務，提醒界線也是她的公共責任。未來若再有類似留言，就交由檢警偵辦，她將一律提告，絕不寬貸，賠償全數捐給南投家扶中心等弱勢團體。
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該文引起部分網友不滿，留言表達看法。馬文君今（28）日再度於臉書粉絲頁強調，打從去年選戰期間，自己一再重申從不反對國造，但要造就要造好的，不當的國防投資比貪污還可怕，「浪費稀缺的國防資源，才是真正出賣台灣」。
她提案刪除潛艦國造案明年度20億元預算，也對14年超過2800億元的後續造艦案提出質疑，並公開向鄉親支持者報告理由。自己能採納不同意見，也虛心接受批評指教，但這些是有界線的，最後一道防線就是法律。針對部分涉嫌恐嚇的臉書留言，昨晚已經向南投縣埔里警分局報案。
馬文君並在臉書截圖一男一女兩名網友的留言內容，表示可能是過於激動的網友，也可能並非真有其人，身為公眾人物，接受公評是她的義務，提醒界線也是她的公共責任。未來若再有類似留言，就交由檢警偵辦，她將一律提告，絕不寬貸，賠償全數捐給南投家扶中心等弱勢團體。