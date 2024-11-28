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勞動部公務員疑似受到職場霸凌輕生風波越演越烈，社群平台上爆出，疾管署也有「土皇帝」作風彪悍且無理，導致人員流動率高。對此，疾管署今（28）日表示，調查霸凌事件屬實、霸凌成立，依法記過兩次，疾管署並決定該員改調非主管職務、調離原單位及工作場域，原新興傳染病整備組組長職務由副署長羅一鈞代理。疾管署說明，新興傳染病整備組黃姓組長被投訴霸凌同仁一案，上週已依職場霸凌作業規定成立專案調查小組，共4名委員，包括2名具法律、心理諮商專長之外部委員啟動調查，一週來針對相關同仁進行網路匿名問卷調查、並由調查小組面訪有意願受訪同仁，已於昨（27）日調查完成，今早依程序提報本署安全及衛生防護小組審議。勞動部勞動發展署北分署4日發生吳姓資訊分析師疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室輕生，近期社群平台上也爆出疾管署有一名「土皇帝」，為整備組組長，112年5月到任後，離調人員高達3成，明顯異常，還刻意壓人6個月以上不讓調職，調職後的空缺，因為聽聞該長官作風彪悍且無理導致目前單位內部工作量暴增。疾管署指出，決議為職場霸凌事件屬實、霸凌成立，今日下午提報甄審暨考績委員會議處，決議為依考績法核予記過兩次，疾管署並決定該員改調非主管職務、調離原單位及工作場域，原新興傳染病整備組組長職務由羅一鈞代理。疾管署表示，此職場霸凌事件已造成相關同仁受有沉重身心壓力，疾管署除由署長莊人祥代表向相關同仁及社會大眾致最大歉意，亦深切檢討反省，依外部委員建議提出以下改進措施：一、對於相關同仁：積極重建友善正常的職場環境，使同仁能樂於工作、溝通表達意見無礙。並於尊重同仁意願之前提下，主動提供心理諮商服務等員工協助方案。二、對於全署所有同仁：加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、加強宣導相關申訴管道並確保申訴管道暢通，也依外部委員建議納入如何應對、自我保護、保全證據、以及職場霸凌涉及之法律議題。疾管署重申反對任何職場霸凌行為，將深切記取此事件教訓，落實各項防治及改進措施，以杜絕類似事件再度發生。