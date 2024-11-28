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兆豐金控今（28）日召開線上法說會，今（2024）年前10個月稅後淨利達311.12億元、每股稅後（EPS）達2.1元，年成長7.9%。對於明年股利政策，總經理蕭玉美表示，仍將以發放現金股利為主，股票股利為輔，實際現金股利配發比率則要待明年研擬盈餘分配時，綜合考量獲利、財務比率、股利配發穩定性、現金流量及集團業務發展需求後擬定。兆豐金今年前3季稅後淨利達293.21億元，EPS達1.98元，年成長8.5%，累計前10個月稅後淨利311.12億元、EPS達2.1元，年成長7.9%，穩居公股金控獲利龍頭地位，蕭玉美指出，有此亮麗成績，主要來自於兆豐集團子公司業務轉型成功，銀行子公司核心獲利動能繼續保持，今年前3季稅後淨利達250.92億元，整體放款業務年增6%，手續費收入年增30%，其中財管手收年增33%，企金手收年增51%。另外，受惠於台美利差維持高檔，貨幣交換收益與去年相當，整體財操收益高達180億元。非銀行子公司獲利也穩健成長，其中證券子公司藉由經紀與資本市場業務雙軸驅動，前3季稅後淨利達23.01億元，年增41%；票券子公司前3季稅後淨利達17.17億元，年增13%，獲利居同業第一；產險子公司專注發展具核保利潤核心險種，今年前3季，稅後淨利達3.16億元，核心商品保費年增16%，優質通路保費年增16%；AMC、投信及創投等子公司亦持續保持穩健的獲利表現。今年前3季兆豐集團共同行銷效益屢創新高，達11.98億元，年增13%，主要受惠於證券台股引介交易量年增42%，及產險商品共銷效益年增19%，達成年度目標91%。至於房貸展望，兆豐銀行表示，央行第7波信用管制措施，讓不動產買氣下滑，兆豐銀房貸仍以首購與自住等剛性需求為主，也會配合新青安貸款等政策，第3季開始，加強不動產放款管控，優先承辦自用住宅貸款。另外，兆豐集團在今年初也訂定4大營運方針「兆豐第1、2大聚焦、3大支柱、4跨策略」，其中，兆豐金控前3季獲利位居公股金控第1，未來將延續獲利動能，深化企金、外匯及高資產財富管理、票券、證券等核心業務，鞏固市場地位。至於「2大聚焦」包括聚焦銀行及非銀行業務、銀行企金與消金業務。其中，非銀行子公司前3季獲利年增1.3倍，銀行子公司前3季高資產客戶數年增46%、AUM年增35%，市場排名第3；高資產財管手收達7.4億元，年增55%。未來，因應政府「亞洲資產管理中心」政策，兆豐集團將擬定全方位發展策略，在私人銀行業務方面，聚焦財富傳承顧問服務、專業人才培育，並持續優化交易平台效能。資產管理業務則透過銀行、證券、投信、創投等子公司共同合作。此外，兆豐集團「3大支柱」的數位轉型持續進行，銀行提升數位滲透率、布局生成式AI技術應用，證券則推出海外債券電子交易平台，產險運用區塊鏈技術優化理賠流程等；營運韌性方面，兆豐集團將持續強化風控及資產品質、鞏固資安、確保營運穩健發展。在「4跨策略」的部分，兆豐集團繼續在「跨幣別」金融服務上展現專業，同時深耕「跨境」業務，成為台商布局海外及供應鏈重整的最佳後盾。同時，因應全球利率變化，靈活運用「跨資產」投資策略，並透過「跨售」整合集團資源，展現集團綜效。對於金金併議題，蕭玉美強調，因應民營金控整併推進，採務實全方位思維，內部成長以提升企業及外匯業務，布局高階財管業務，外部併購會依財政部6大評估要件，包括企業文化整合，經營一致性策略、業務優勢互補性、市場定位差異化，員工權益保障、營運據點整合效益等面向，進行綜合評估。此外，財政部長莊翠雲也強調，任何整併案要著重綜效的展現，考量各家工會立場 ，並同時兼固股東、員工、客戶及國家等4大利益，兆豐金董事長也指示整併也需優先著重內部成長，持續升化兆豐第一優勢，再審慎評估潛在併購機會，來確定企業永續發展。