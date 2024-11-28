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勞動部長洪申翰26日上任，內部員工爆料，洪申翰要求勞動部周末加班開會，並對此下封口令；針對加班、封口一說，洪申翰回應道，並非要連續六日上班，而是每個單位輪流來報告跟討論1.5小時，報告完就可以先走，也沒有對外下封口令；對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，洪申翰回應時硬凹，「洪部長是不是又要跟大家說：因為『求好心切』，所以假日加班『立意良善』？」吳怡萱今日在臉書發文表示，新任勞動部長洪申翰「新官上任三把火」急於表現，於是把同仁抓來假日加班開會說明業務細節，還叮嚀要準備簡報紙本資料，讓勞動部變成名副其實的「勞動」部。吳怡萱痛批，洪申翰回應時硬凹：「只有他要連上兩天」、「報告完就可以走」，洪部長是不是又要跟大家說：因為「求好心切」，所以假日加班「立意良善」？吳怡萱指出，才走了一個「假日不回訊息會被罵」，來了一個「假日直接叫回來上班」，洪申翰為了向外界證明「信賴」夠格，卻一樣在犧牲同仁權益。倉促接任不是同仁造成的，求官位、求表現也不是同仁要負責的。吳怡萱表示，謝宜容是政府官僚文化的一個縮影，需要時間改變，一步步拔除毒瘤，洪申翰「吃緊弄破碗」，想表現卻本末倒置，追根究底，就是急功近利造成的。