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根據線上測驗統計，台灣的小孩比大人對於交通更有信心。遠通電收表示，整體原因是因為學校離家近，多有師長帶領，成人則因為路上眾多交通亂象，信心指數比小孩低。遠通電收、遠創智慧uTagGo與靖娟兒童安全文教基金會、徐元智先生紀念基金會長期推廣道安教育，今（113）年共同推出《今天要去遊樂園》繪本電子書，提供全台小學及課後照顧服務單位免費下載運用，內容融入生活情境宣導包括過馬路、停車場與安全座椅使用等正確道安知識，並透過課後學習單，引導老師教學、親子共讀並開放大眾線上測驗，了解學習成效。結果發現，在交通安全主觀感受之信心指數(總分5分，1分為感到最不安全、5分為感到最安全) 方面，越低年級的交通安全信心指數越高。低年級組之交通安全信心指數為4.23分、中年級組之交通安全信心指數為3.93分、一般大眾之交通安全信心指數則僅有2.84分。整體分析，學童多因「學校離家近」、「有家長、導護、老師帶領」、「家人遵守交通規則」等，對於每天上學路途較有安全感，少部分則因「路上橫衝直撞的車子很多」、「有人不遵守交通規則」等因素感到不安全。一般大眾組約7成為18~50歲民眾，其對於交通安全信心度最低，民眾指出「巷口停車易擋住視線」、「併排停車危險性高」、「用路人不遵守交通規則，行人也缺乏危機意識」等，導致安全信心指數比小孩還低。靖娟基金會呼籲，政府應盡速改善學校周遭、人行道的交通工程規劃，營造更加友善安全的通學、行人環境，也須持續建立加強交通安全教育內涵與面向，讓臺灣整體交通環境對行人、兒童更友善。另外還發現，除了法規規定「4歲以下且體重18公斤以下」判別兒童是否需使用安全座椅外，有約三成答題者不清楚除了年齡與體重，也須要考量到體型，若「繫一般安全帶時，只要有可能勒到脖子，其實就必須使用安全座椅」靖娟基金會特別提醒，兒童在無法安全使用車上配備之成人安全帶（斜肩帶）前，或使用安全帶時頸部會被安全帶勒到時，就需使用安全座椅，避免發生事故時遭安全帶勒傷。若正確使用兒童安全座椅，在遇到行車事故時，可降低兒童頸部73％衝擊力、減少71％死亡率，如使用後向式安全座椅，安全性則提高75％。遠通近年積極協助交通部宣導「人本交通」觀念，而隨「eTag停車扣繳」合作停車場已近2,300場，遠通也將道安守護場域由高速公路延伸至停車場。考量停車場通常燈光較暗、車輛較多，特別在《今天要去遊樂園》繪本電子書與讀後學習單中設計停車場域安全須知，大人小孩須謹記「停好車、再一起下車」口訣，以及掌握包括下車後要等待家長一起同行、要注意遠離移動的車輛；不靠近死角地帶、不在停車場內奔跑玩耍的「2要2不」要點。除兒童道安教育，遠通電收今年攜手高公局、弘道老人福利基金會、徐元智先生紀念基金會等多方公益夥伴，透過舉辦「道安種子培力營」培育高齡道安種子講師、在國道蘇澳服務區舉辦「國道安全駕駛同樂會」，持續推廣停讓、紮根人本交通，共同呼籲創造安全交通環境。