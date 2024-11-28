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▲浪花男子的藤原丈一郎來過台灣三次，最愛三杯雞。（圖／記者李政龍攝）

▲中華隊中繼投手張奕，曾效力於藤原丈一郎支持的日職球隊「歐力士猛牛」。（圖／記者葉政勳攝）

星達拓娛樂（前傑尼斯）男團「浪花男子（なにわ男子）」，將在本周末於小巨蛋開唱，今（28）日抵台後馬不停蹄出席記者會接受媒體訪問，其中成員藤原丈一郎來過台灣三次，推薦了許多美食和觀光地，希望可以和成員們一起去，除此之外他也是個忠實的棒球迷，日前剛結束的世界棒球12強賽他也有鎖定，觀看時很期待投手「張奕」的表現，但又很希望日本隊能獲勝，覺得心情很複雜，還笑說張奕可以加入浪花男子，對於台日大戰，也不吝送上掌聲。已經來過三次台灣的藤原丈一郎，在記者會上大讚台灣人很溫柔、台灣食物很好吃，尤其是三杯雞是他的最愛，很希望成員們都可以吃看看，之前還有去台中吃過大腸包小腸，主持人趁機教學成員們學講「大腸包小腸」的中文，另外藤原也表示想和成員們一起去台北101上觀賞景色。粉絲們都知道藤原丈一郎是超級棒球迷，被問到日前剛結束的12強決賽台日大戰，他也不吝於對獲勝的台灣隊獻上掌聲，他表示決賽是用電視收看的，但前一場比賽他有去東京巨蛋看，而台灣選手之中的張奕，過去曾效力於他支持的日本職棒球隊「歐力士猛牛」，很期待看到他精采表現的同時，又很緊張希望日本能有好成績，所以心情很複雜。由於藤原發言時誤講成「他是我的隊友」，被笑虧那張奕能加入浪花男子當隊友嗎？藤原舉手高呼：「一級棒！」浪花男子由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜組成，在2021年出道，今年6月開始展開巡迴演唱會「浪花男子 LIVE TOUR 2024 ‘＋Alpha’」，這也是他們第一次海外開唱，第一站就獻給台灣，本周末將在小巨蛋一連開唱兩天，之後還會前往韓國、香港等地。