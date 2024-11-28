星達拓娛樂（前傑尼斯）男團「浪花男子（なにわ男子）」，將在本周末於小巨蛋開唱，今（28）日抵台後馬不停蹄出席記者會接受媒體訪問，其中成員藤原丈一郎來過台灣三次，推薦了許多美食和觀光地，希望可以和成員們一起去，除此之外他也是個忠實的棒球迷，日前剛結束的世界棒球12強賽他也有鎖定，觀看時很期待投手「張奕」的表現，但又很希望日本隊能獲勝，覺得心情很複雜，還笑說張奕可以加入浪花男子，對於台日大戰，也不吝送上掌聲。

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▲浪花男子（圖／記者李政龍攝）
▲浪花男子的藤原丈一郎來過台灣三次，最愛三杯雞。（圖／記者李政龍攝）
已經來過三次台灣的藤原丈一郎，在記者會上大讚台灣人很溫柔、台灣食物很好吃，尤其是三杯雞是他的最愛，很希望成員們都可以吃看看，之前還有去台中吃過大腸包小腸，主持人趁機教學成員們學講「大腸包小腸」的中文，另外藤原也表示想和成員們一起去台北101上觀賞景色。

▲中華隊中繼投手張奕金牌戰自動請纓多投一局就是想在日本面前證明自己。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊中繼投手張奕，曾效力於藤原丈一郎支持的日職球隊「歐力士猛牛」。（圖／記者葉政勳攝）
粉絲們都知道藤原丈一郎是超級棒球迷，被問到日前剛結束的12強決賽台日大戰，他也不吝於對獲勝的台灣隊獻上掌聲，他表示決賽是用電視收看的，但前一場比賽他有去東京巨蛋看，而台灣選手之中的張奕，過去曾效力於他支持的日本職棒球隊「歐力士猛牛」，很期待看到他精采表現的同時，又很緊張希望日本能有好成績，所以心情很複雜。由於藤原發言時誤講成「他是我的隊友」，被笑虧那張奕能加入浪花男子當隊友嗎？藤原舉手高呼：「一級棒！」

浪花男子由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜組成，在2021年出道，今年6月開始展開巡迴演唱會「浪花男子 LIVE TOUR 2024 ‘＋Alpha’」，這也是他們第一次海外開唱，第一站就獻給台灣，本周末將在小巨蛋一連開唱兩天，之後還會前往韓國、香港等地。
 

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