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▲比司吉搭配全新日本直送的草莓奶油淋醬，採用方便的雙醬包裝。（圖／業者提供）

▲肯德基攜手比利時Lotus焦糖薄脆餅乾推出「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」，單點55元。（圖／業者提供）

▲「雪花起司脆雞」外層刷上蜂蜜奶油醬，再灑上起司雪花粉及爆米花碎。（圖／業者提供）

▲哈根達斯慶祝中華隊奪冠， 11月29日至12月1日全台門市外帶冰淇淋買3送3。（圖／品牌提供）

代表冬天儀式感的肯德基「聖誕巨大桶」來了！今年台灣肯德基再度聯手日本，12月10日至12月25日在台灣限定開賣，且和日本同款、一樣有2024年度限定聖誕瓷盤，以及台灣獨家新品「雪花起司脆雞、Biscoff焦糖脆餅蛋撻、草莓奶油比司吉」，《NOWnews》整理開賣時間、價格、內容快速看。「聖誕巨大桶」價格：1199元◾第1層：日本同款年度限定聖誕瓷盤×1◾第2層：雪花起司脆雞×4＋咔啦脆雞×4◾第3層：Biscoff焦糖脆餅蛋撻×3＋原味蛋撻×3◾第4層：草莓奶油比司吉×2＋鱈魚圈圈×3＋上校雞塊×4＋雙色QQ球1份今年「聖誕巨大桶」台灣限定新品有雪花起司脆雞，以及和比利時Lotus焦糖薄脆餅聯名的「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」，比司吉則搭配日本直送的草莓奶油淋醬，採用方便不沾手的雙醬包裝，巨大桶內還附贈日本同款「2024年度限定聖誕瓷盤」。◾11月28日至12月2日：PK雙饗卡App搶先預購◾12月3日至12月9日：開放PK雙饗卡App與官網預購◾12月10日至12月25日：全台正式開賣每桶1199元，共限量1萬4500組除了「聖誕巨大桶」，新品雪花起司脆雞、Biscoff焦糖脆餅蛋撻在12月3日至2025年1月13日全台上市。「雪花起司脆雞」使用原先的咔啦脆雞，在外層刷上蜂蜜奶油醬，再灑上滿滿的起司雪花粉及爆米花碎，起司鹹香融合與蜂蜜甜香。而和比利時Lotus焦糖薄脆餅乾聯名的「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」，則在蛋撻中加入Lotus Biscoff焦糖風味抹醬，上層再搭配大片的Lotus蓮花焦糖薄脆餅乾與焦糖酥餅，單點55元。◾雪花起司脆雞 PK會員獨享餐：雪花起司脆雞×2＋雙色轉轉QQ球×1＋百事可樂(小)×1，價格160元◾50422雪花起司脆雞嚐鮮券：雪花起司脆雞×1＋咔啦脆雞×1＋百事可樂(小)×1 ，價格155元◾雪花起司脆雞雞XL豪肯餐：雪花起司脆雞×2＋香酥脆薯(中)×1＋上校雞塊×4＋原味蛋撻×1＋百事可樂(中)×1，價格241元◾雪花起司脆雞大吉特餐：雪花起司脆雞×2＋比司吉×1 (附草莓奶油淋醬×1) ＋雙色轉轉QQ球×1＋百事可樂(中)×1，價格235元◾雪花起司脆雞雙人餐：雪花起司脆雞×2＋咔啦脆雞×2＋原味蛋撻×2＋比司吉×1顆 (附草莓奶油淋醬×1) ＋香酥脆薯(中)×1＋百事可樂(中)×2，價格399元◾雪花起司脆雞同樂餐： 雪花起司脆雞×4＋咔啦脆雞×4＋上校雞塊×4＋香酥脆薯(中)×1＋雙色轉轉QQ球×1＋原味蛋撻禮盒×1，價格666元Häagen-Dazs哈根達斯也推出冬季限定冰淇淋，全新口味「薄荷巧克力冰淇淋」登場，以及「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」人氣回歸。此外，慶祝中華隊在世界12強棒球錦標賽奪冠， 11月29日起全台門市限時三天「買3送3」外帶冰淇淋優惠。