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總統府「健康台灣推動委員會」今（28）日召開第二次會議，會中將聚焦心理健康促進與癌症防治。賴清德表示，癌症已經連續42年，是國人十大死因之首，政府已經設下目標，要在2030年，達成癌症標準化死亡率降低三分之一，因此，必須擴大篩檢，精進治療，政府去年補助的五項癌症篩檢，總計服務人次達到487萬，發現了1.1萬名癌症，還有5.2萬名癌前病變個案。由賴清德親自主持的「健康台灣推動委員會」於今年8月22日召開首場會議，當時聚焦「健康台灣」願景規劃與健保改革方案，今天下午召開第二次會議，衛福部長邱泰源將報告首次會議列管事項辦理情形，衛福部次長林靜儀報告促進心理健康政策、衛福部次長周志浩則報告癌症防治策略。賴清德致詞時表示，今天召開「健康台灣推動委員會」第二次會議，而他也要向大家介紹三位新聘委員，黃金舜委員是藥師公會全聯會理事長，在疫情期間，帶領全國藥師推動口罩快篩實名制、送藥到府等服務；相信黃的加入，對於藥品安全、藥品供應韌性等面向，將能提供許多寶貴的意見。賴清德提到，柯富揚委員過去在中醫師公會全聯會理事長任內，帶領中醫界，從「經驗醫學」，提升為「實證醫學」，並且推動中醫藥現代化，委員會有柯的投入，將能促進現代和傳統醫藥的研究發展。賴清德說，還有一位是今天不克出席的廖美南委員，廖是台灣護理學會理事長，長期致力於提升護理照護品質，積極促進優質友善護理職場，委員會將借重其經驗，強化護理照護政策與實務的結合。賴清德提到，從上次會議過後，衛福部在陳時中政委的督導下，逐步推動各項政策，例如，在10月初，成立了三大AI中心，來解決AI應用的「落地」、「取證」及「給付」三大議題，促進台灣智慧醫療生態系的發展。賴清德說，今天的會議，將先由衛福部報告，「第一次委員會議列管事項辦理情形」，接著，由衛福部及教育部聯合報告，「提升民眾心理健康韌性」，最後再由衛福部報告，「強化癌症防治策略」。賴清德說，世界衛生組織曾經闡明，「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，在快速變遷、生活緊湊的社會中，為了守護人民的健康，政府應該投入更多資源在心理健康領域。賴清德提到，今年政府推動的心理健康支持方案，將適用年齡從15到30歲，擴大15到45歲，給青壯世代更多的支持，政策推動三個多月來，已經服務超過兩萬人次，然而，在強化心理健康韌性的工作，政府還有很多努力的空間，從職場到校園，乃至社會的每個角落，政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。賴清德指出，除了心理健康，癌症已經連續42年，是國人十大死因之首，政府已經設下目標，要在2030年，達成癌症標準化死亡率降低三分之一，因此，必須擴大篩檢，精進治療，去年，政府補助的五項癌症篩檢，總計服務人次達到487萬，發現了1.1萬名癌症，還有5.2萬名癌前病變個案。賴清德說，明年政府增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元，來擴大癌症篩檢對象和服務內容；此外，也規劃成立「癌症新藥基金」，明年將由公務預算挹注50億元，逐步達到百億規模，來提供多元癌症新藥給付，協助患者降低經濟負擔。賴清德說，政府積極推動基因檢測及精準醫療，例如次世代基因序檢測，已經納入健保給付，將有助病友獲得精準、個人化的治療策略，他相信，從前端擴大預防篩檢，到後段精進治療，將能有效對抗癌症，讓國人更健康。