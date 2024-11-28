我是廣告 請繼續往下閱讀

▲畫面中的湯唯身著休閒，清秀的五官看起來脂粉未施，光滑細緻的臉上完全看不出來今年已經45歲。（圖／翻攝自小紅書）

▲不少民眾在杭州街頭偶遇湯唯，親切的女神也停下來一一和粉絲拍照。（圖／是一隻奔跑的蝸牛微博）

▲湯唯（左）被導演李安相中，邀請擔任《色，戒》中的女主角王佳芝後才開始在影視界爆紅。（圖／豆瓣電影）

▲湯唯在《分手的決心》中的演技，獲數位名人稱讚，該片也讓她再次橫掃韓國各大電影獎。（圖／車庫娛樂）

中國女星湯唯早年與梁朝偉共演電影《色，戒》後一炮而紅，雖然後來因遭到政府封殺而轉往韓國發展，但她仍是不少影迷們心中的影后。近來低調返回中國的湯唯被粉絲捕捉到出沒杭州的夜市，親民的她身著樸素，與粉絲合照、聊天，45歲0修圖的凍齡美顏也跟著曝光，再次掀起廣大的討論。日前有中國網友在社群平台中分享自己在杭州武林夜市偶遇湯唯的故事，原PO忍不住驚呼剛開始發現湯唯時簡直不敢相信自己的眼睛，還恍惚了一下，認了兩眼才確定這就是「本尊」，原PO表示親切的湯唯毫無明星架子，相當有禮貌，分開時甚至還用杭州話道別。香港籍且定居韓國的湯唯，出生於浙江杭州，網傳她的老家就在西湖邊武林路一帶，讓不少粉絲猜測湯唯此行是返回老家。原PO接著大讚湯唯的美貌，狂誇本人有氣質又漂亮，比螢幕前更精緻，同時曬出與她的3人合照。畫面中湯唯身著蓬鬆羽絨外套，露出裡面的黑白條紋上衣與圍脖、腳踩運動鞋並戴著黑色鴨舌帽，模樣相當休閒，清秀的五官看起來脂粉未施，光滑細緻的臉上完全看不出來今年已經45歲。見到素顏照的影迷們也紛紛湧入留言區朝聖讚嘆：「湯唯姐完全逆生長，比拍《色，戒》更美了！」、「好溫柔的美，一點都不像45歲」、「美到哭，為什麼素顏能如此美麗」、「真的好喜歡她，身上有種讓人平靜的氣質」、「狀態像20多，不愧是女明星」、「湯唯素顏吃大魷魚都吃得這麼美！」湯唯的演員之路其實並不順遂，直到2006年時被導演李安相中，邀請擔任《色，戒》中的女主角王佳芝後，她才開始在影視界爆紅。王佳芝一角雖然讓湯唯紅遍全球，但中國廣電總局卻因劇情尺度過大而將她封殺，最終她轉往韓國發展。卓越的演技讓湯唯成功擄獲韓國觀眾的心，在韓國出道時與演員玄彬主演的電影《晚秋》直接讓她橫掃所有電影獎，成為韓國影史上第一位獲獎的外國人，而湯唯也因此與導演丈夫金泰勇相戀結婚。繼2021年電影《分手的決心》獲封影后後，她今年再次憑藉電影《夢境》被提名青龍電影獎最佳女主角。