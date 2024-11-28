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川普當選美國總統後，台積電2奈米製程赴美時程備受外界關注，有立委問及2奈米赴美時程是否會落在台灣量產3年後的2028年，國科會主委吳誠文回應表示，「差不多吧」。但他也重申，要待2奈米製程量產後，才會討論此議題，前瞻製程研發一定根留台灣。國科會昨日召開第12次委員會議，吳誠文會後接受媒體採訪表示，台積電2奈米製程在明年量產，這時候台積電應已進入新一代製程研發，政府可跟台積電討論是不是要在民主自由友好的國家投資，引發外界關注。吳誠文在今（28）日的立法院教育及文化委員會進行預算報告並備質詢，多位立委關切川普執政後對台積電的影響，尤其是針對2奈米製程是否會提前移到美國一事。對此，他表示，前瞻製程研發一定根留台灣，研發成功後願意擴散到友好國家製造。至於2奈米，等到量產後，才會討論是否赴美，畢竟台灣與美國的目標，在許多方面互相契合，與美國會更緊密加強合作。立委葛如鈞進一步質詢先進製程會留在台灣多久，以及2奈米會在台灣量產3年後還是2028年後才會赴美設廠？吳誠文表示，台積電先進製程要赴美設廠，必須經過經濟部投審會同意，對此，經濟部與國科會都有共識，要等到下一代製程發展到一定程度、試產階段，才會同意放行海外設廠。至於設廠時程，陳誠文表示，最快明年開始討論，時間差不多是2028年，也可能是2029年、2030年。所謂3年包含開始討論、當地政府的用地取得等，不太可能2025年就去設廠。