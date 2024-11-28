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國民黨立院黨團總召傅崐萁今（28）日出席「全國公務人員協會拒絕霸凌公務員」記者會時，批評新任勞動部長洪申翰僅高中畢業，砲轟是「國家之恥，用這樣貨色擔任勞動部長」，對此前立委林濁水表示，依傅崐萁的標準，比爾蓋茲只有高中學歷，既當了微軟CEO又當首席軟體設計師，也應該是「微軟之恥」，並提及中華民國內閣學歷之高一直是世界超級冠軍，其中馬英九時代更甚，「但卻是幾十年來政積最爛的總統」。對於傅崐萁歧視洪申翰僅高中學歷，對此林濁水說，依照傅崐萁標準，比爾蓋茲正是只有高中學歷，既當了微軟CEO又當首席軟體設計師，也應該是「微軟之恥」。而台灣國際學術地位很不怎麼樣，只要和人家比就知道，例如歐洲一些人口幾百萬的小國家，一家大學諾貝爾獎得主往往就有20、30人，但這樣的中華民國內閣學歷之高一直是世界超級冠軍，其中馬英九時代更甚，但卻是幾十年來政積最爛的總統。林濁水說，英國名校之多僅次於美國，但內閣博士偏偏少得不得了，柴契爾內閣很傑出，居然一再連任達11年，但組閣時博士居然掛零，由於中國傳統士大夫思想作祟、學歷掛帥，政界洗學歷之風世界第一，至於英國內閣博士少，但牛津、劍橋、伊頓學歷倒多，唸到名校學歷比野雞博士、洗出的博士遠遠受到肯定。最後林濁水表示，洪申瀚唸建中、台大正好都是台灣第一名校，只因搞社運才沒畢業，建中、台大的，會比怪怪的，往往是洗出來的博士不會唸書，知識比較低？到社會上去講肯定被笑到翻。