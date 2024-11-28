由睿鼎數位與睿太數位共同營運的新創智慧停車解決方案 PARKING ONLINE，在 2024 年勇奪「LINE Biz-Solutions Awards」最佳創新科技運用獎，及「奇點獎」最佳 OMO 行銷銀獎，以創新解決方案成功破解停車管理的痛點，成為智慧停車市場的領導者。
PARKING ONLINE 於 2023 年推出，以 LINE 官方帳號、LINE Mini App 與 LINE PAY 為核心，讓車主無需額外下載 App，即可完成停車管理全流程，包括找車位、月租申辦與續租、臨停自動扣款及發票折抵優惠券等功能，提供快速、便捷的停車體驗。
讓車主們「無感滲透、有感體驗」
PARKING ONLINE 事業發展總監Chi表示：「獲獎不僅是對PARKING ONLINE創新成果的肯定，也激勵團隊繼續以數位科技提升停車體驗。我們感謝 LINE和奇點獎的支持，將持續努力帶來更多價值與便利，讓車主們『無感的很有感！』」
PARKING ONLINE 致力於解決車主的常見停車問題，如閘門擁堵、折扣浪費及熱門車位難求等。與市面上多數依賴App的停車服務不同，PARKING ONLINE 選擇將服務架構於LINE OA之上，提供「無需下載、無感操作」的創新解決方案，實現快速註冊、即時支付與便捷折扣等完整停車體驗。
三大「無感」
1.註冊無感：透過停車場內張貼的QR Code，讓車主即掃即用，無需填寫繁瑣資料，瞬間完成LINE帳號連結與註冊。
2.付款無感：整合LINE PAY，提供即時支付與自動扣款，車主可快速離場，不再受閘門網路延遲困擾。
3.容量無感：以LINE平台為基礎，免去下載App的需求，減少手機容量負擔。
三大「有感」
1.折扣有感：用戶可於離場後使用LINE訂單頁面申請發票折抵，解決折扣浪費問題。
2.租位有感：優化租車位體驗，讓車主像使用Google Map找餐廳一樣輕鬆找到並預訂熱門車位。
3.便捷有感：也同步導入LINE Mini APP，讓服務置身於LINE 首頁，一秒開LINE可以無縫開啟服務。
上線三個月好友數突破30萬，快加入 PARKING ONLINE
PARKING ONLINE 上線僅三個月即累積超過30萬LINE好友，用戶數的高速成長與良好的市場反響證明了其創新服務的吸引力。目前已與超過1000家停車場合作，透過LINE的高普及性與即時性通知，PARKING ONLINE團隊將持續提升用戶服務體驗，讓停車成為生活的一部分，真正實現「無感滲透，有感體驗」。
臨停車位、月租車位，快速找！
LINE上搜尋@parkingonline，或點擊掃描QRcode加入LINE好友！
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讓車主們「無感滲透、有感體驗」
PARKING ONLINE 事業發展總監Chi表示：「獲獎不僅是對PARKING ONLINE創新成果的肯定，也激勵團隊繼續以數位科技提升停車體驗。我們感謝 LINE和奇點獎的支持，將持續努力帶來更多價值與便利，讓車主們『無感的很有感！』」
PARKING ONLINE 致力於解決車主的常見停車問題，如閘門擁堵、折扣浪費及熱門車位難求等。與市面上多數依賴App的停車服務不同，PARKING ONLINE 選擇將服務架構於LINE OA之上，提供「無需下載、無感操作」的創新解決方案，實現快速註冊、即時支付與便捷折扣等完整停車體驗。
三大「無感」
1.註冊無感：透過停車場內張貼的QR Code，讓車主即掃即用，無需填寫繁瑣資料，瞬間完成LINE帳號連結與註冊。
2.付款無感：整合LINE PAY，提供即時支付與自動扣款，車主可快速離場，不再受閘門網路延遲困擾。
3.容量無感：以LINE平台為基礎，免去下載App的需求，減少手機容量負擔。
三大「有感」
1.折扣有感：用戶可於離場後使用LINE訂單頁面申請發票折抵，解決折扣浪費問題。
2.租位有感：優化租車位體驗，讓車主像使用Google Map找餐廳一樣輕鬆找到並預訂熱門車位。
3.便捷有感：也同步導入LINE Mini APP，讓服務置身於LINE 首頁，一秒開LINE可以無縫開啟服務。
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