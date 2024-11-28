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▲索尼互動娛樂（SIE）旗下 Firewalk 工作室推出的射擊遊戲《星鳴特攻Concord》，短短12天就結束營運。（圖／Concord粉專）

近年來遊戲界深陷一股「政治正確」的詭譎風潮，許多遊戲大廠紛紛推出相關題材的遊戲，卻屢屢遭玩家抵制。近期就有玩家厭倦這樣的現象，忍不住在社群上發文，卻意外獲得美國特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk ）的回應，這位富豪更宣布要成立AI 遊戲工作室，「讓遊戲再次偉大」。近期玩家 @BillyM2k 在社群平台X上發文抱怨，稱自己無法理解現在有許多遊戲廠商遭到意識形態俘虜，喜愛炒作意識形態，但明明玩家們都不喜愛這樣的題材，「為何廠商仍無法辨明在遊戲界當中，誰才是毫不相關的局外人？」這番話也讓人立刻聯想到今年9月份遊戲界大事，索尼互動娛樂（SIE）旗下 Firewalk 工作室耗時8年、斥資1.5億美金（50億新台幣）開發的3A大作《星鳴特攻Concord》，就因「政治正確」相關疑慮，遭大批玩家抵制，短短12天就宣布退款結束營運。而玩家Billy一番沉痛地話語，也讓同樣對「政治正確」感到厭惡的富豪伊龍馬斯克相當有共鳴，立即轉發該則貼文並回覆，「現在有太多遊戲公司被大型企業所掌控，所以我要讓旗下的 xAI 部門成立專門的 AI 遊戲工作室，讓遊戲能夠再次偉大！」此話一出也立刻吸引超過10萬名玩家按下愛心，期盼這位擁有資本的富豪，能夠真的製作出玩家想要的遊戲，來打臉那一些遊戲大廠，終結遊戲圈的「政確」風潮。