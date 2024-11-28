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▲地面吸收一整天的輻射能量後，熱能快速散失，清晨地表就會迅速降溫，這就是輻射冷卻。（圖／中央氣象署）

時序由秋轉冬，冷空氣一波一波南下侵襲台灣，，中央氣象署表示，會出現這樣得體感溫差變化，，當條件配合適當，輻射冷卻造成的低溫，甚至不輸寒流。每到冬季，在新聞和氣象預報中，「輻射冷卻」一詞總會頻繁出現，氣象署說明，輻射冷卻的原理，主要是氣象署指出，白天太陽升起時，地球地表會吸收「可見光、紫外光等輻射能量」進而讓溫度提升，不過當太陽努力將地表烤熱後，入夜後​​地表仍會持續以紅外光等長波輻射，向太空逸散能量，達到散熱的效果，上述情況是每天都會發生的正常現象，但當整體環境​符合「2個條件」時，輻射冷卻特別明顯，地表會迅速降溫，導致氣溫驟降。地面發散的輻射熱直抵高空、逸散，就像是睡床上沒蓋被，體溫往外一直散、一直冷。：冷空氣更容易聚集在地表，感受更冷氣象署補充，輻射冷卻經常發生在「空曠的郊區」，因此近期冷氣團南下，全台平地最低溫，大多都是郊區；都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻會相對就弱一些。