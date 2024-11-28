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金融監督管理委員會於今（28）日推出「虛擬資產保管業務」的主題式業務試辦，並發布相關說明資料及問答集，將自114年1月1日起受理業者申請業務試辦，希望能促進金融機構發展安全且可靠的虛擬資產保管服務，並支持國內金融創新發展。為協助有意發展虛擬資產保管業務的金融機構能瞭解本次主題式業務試辦的辦理原則、業務範圍，以及申請文件中應提供的資訊，金管會先前已將說明資料對外徵詢意見。考量外界提供的意見大多涉及試辦程序面，或後續業務規劃及運作等共通性問題，因此金管會彙整相關提問，並以問答集的方式提供金融機構參考。另本次回饋意見中，亦包含採用國外相關標準與規範等建議事項，金管會後續也將評估納入審查時之參考。針對本次「虛擬資產保管」之主題式活動，有意參加之業者自即日起可向金管會提出輔導請求，並參考附件說明資料，於受理申請期間(114年1月1日至114年4月30日)向金管會提出試辦申請，金管會在審查後也會對外公布審查通過之業者名單。本次試辦的成果及經驗，後續也將作為金管會增訂相關規範及推動政策之參考。因應國際上虛擬資產業務之發展趨勢，未來金管會也會依據市場需求及金融機構業務發展情況，適時調整相關機制及法令規範，支持並鼓勵金融機構透過新興科技，提供安全、多元的創新金融服務。