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▲喬治克隆尼（左）與布萊德彼特一起現身威尼斯影展活動，前者的保養狀態被認為明顯不如後者，但原來可能不一定是後者的基因更完美，而是更願意花錢動手術。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德彼特兩年前的樣子反而比現在要老一些。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉與前夫布萊德彼特的離婚戰還沒打完，八卦報導唱衰她的財務狀況，她卻還不肯示弱。（圖／美聯社／達志影像）

電影紅星的出色長相或許來自天生，但老天爺對所有人都很公平，沒有誰能夠逃過歲月的腳步、免於留下老化的痕跡。近期被認為「奇蹟回春」的布萊德彼特，早先和超級好朋友喬治克隆尼一起出席新片《惡狼特工》在威尼斯影展的首映會，他的保養狀態贏得各方讚譽、明顯勝過喬治，可是有醫美專家在短片上分析，布萊德彼特起碼做了眼瞼整形和拉皮，光是前者的價錢就要近台幣25萬。以往各方認為，人的老化痕跡最明顯的地方除了額頭的皺紋，與眼皮等處的魚尾紋外，就是脖子上的紋路。身處醫美技術史上最先進的21世紀，上述這些都可以透過手術達成，只要願意花錢。布萊德彼特從年輕時就以俊帥過人的臉蛋大受迷姐迷妹歡迎，現在就算年逾花甲，銀幕形象仍和長相脫不了關係，加上他又交了個年紀只有自己一半多的小女友，更不能看來過於蒼老、變得像「父女戀」，因此動醫美手術、抓住青春的尾巴，也還算是合理，再說和他的8位數美元片酬相比，這些手術真的算不上太貴。近日有醫美專家於短片中分析，布萊德彼特最明顯的是有動過了眼瞼整形手術，而且是下眼瞼的部分，透過自體脂肪填充，能避免動到上眼瞼，這麼做能夠使男性的外表變得較像女性、線條柔和，而他的脖子也有自體脂肪填充的痕跡。英國媒體報導，眼瞼整形術在當地的價錢約為6000英鎊、大概是台幣24萬7000多元，對布萊德彼特來說，真的是一筆小錢，沒有什麼好捨不得花。不同於小布還有心思談戀愛、動整型手術，和他的離婚戰尚未打完的前妻安潔莉娜裘莉，似乎就被唱衰，八卦媒體一直傳她的財產由於多年纏訟的律師費被蒸發大半，連過去對孩子們的零用錢她都給得很大方、現在都得要他們習慣零用錢打折扣的日子，但在人前她還是不甘示弱，就像之前她帶著與小布所生的唯一親生兒子納克斯出席奧斯卡特別獎的頒獎晚宴，小布就覺得這個舉動是向他示威，對裘莉更不肯輕易放過，到最後裘莉還是可能為了出一口氣卻害到自己。