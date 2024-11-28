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▲大陸冷氣團影響，明（29）日清晨和週六（11/30）清晨都會有一波極端低溫，苗栗以北、宜蘭都要留意局部10度以下的氣溫。（圖／中央氣象署）

▲大陸冷氣團預估影響台灣到週六清晨，週六上午開始減弱，氣溫慢慢回升。（圖／中央氣象署）

▲目前這波大陸冷氣團環境偏乾，因此本週降雨機率低，下週東北季風增強後，北部、東半部雨勢再起。（圖／中央氣象署）

入秋首波「大陸冷氣團」已抵達台灣上空，中央氣象署預報員張承傳指出，，冷氣團預估週六上午開始減弱，由於環境偏乾，下週一（12/2）前全台降雨機率低，下週二（12/3）東北季風影響，降雨範圍將會增加。張承傳表示，冷氣團籠罩，，北部及東北部整天偏冷，其它地區早晚冷，中南部日夜溫差大。氣溫預測上，。台灣各地及外島大多為「晴到多雲」，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。張承傳說明，週六白天開始，大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。下週一台灣轉為「偏東風」，因此迎風面東半部和基隆北海岸、大台北山區的降雨會有所增加，