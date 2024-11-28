入秋首波「大陸冷氣團」已抵達台灣上空，中央氣象署預報員張承傳指出，今（28）日越晚越冷，明（29）日清晨和週六（11/30）清晨都會有一波極端低溫，苗栗以北、宜蘭都要留意局部10度以下的氣溫，冷氣團預估週六上午開始減弱，由於環境偏乾，下週一（12/2）前全台降雨機率低，下週二（12/3）東北季風影響，降雨範圍將會增加。
明天天氣更冷 7縣市「低溫特報」
張承傳表示，冷氣團籠罩，氣象署已發布「低溫特報」，包括「新北、基隆、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭」，今天夜晚至明天清晨都容易有10度以下氣溫發生的機率，北部及東北部整天偏冷，其它地區早晚冷，中南部日夜溫差大。
氣溫預測上，北部及東北部10至21度，中部12至24度，南部14至26度，東部14至20度，東南部16至22度。台灣各地及外島大多為「晴到多雲」，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。
冷氣團週六上午減弱 下週二雨勢再起
張承傳說明，週六白天開始，大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，週日至下週一（12/1至12/2）各地早晚還是偏冷、西半部日夜溫差大，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。
下週一台灣轉為「偏東風」，因此迎風面東半部和基隆北海岸、大台北山區的降雨會有所增加，下週二（12/3）東北季風增強，北部、東半部降雨會更加明顯。
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張承傳表示，冷氣團籠罩，氣象署已發布「低溫特報」，包括「新北、基隆、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭」，今天夜晚至明天清晨都容易有10度以下氣溫發生的機率，北部及東北部整天偏冷，其它地區早晚冷，中南部日夜溫差大。
氣溫預測上，北部及東北部10至21度，中部12至24度，南部14至26度，東部14至20度，東南部16至22度。台灣各地及外島大多為「晴到多雲」，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。
冷氣團週六上午減弱 下週二雨勢再起
張承傳說明，週六白天開始，大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，週日至下週一（12/1至12/2）各地早晚還是偏冷、西半部日夜溫差大，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。
下週一台灣轉為「偏東風」，因此迎風面東半部和基隆北海岸、大台北山區的降雨會有所增加，下週二（12/3）東北季風增強，北部、東半部降雨會更加明顯。