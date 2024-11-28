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疑似遭到職場霸凌輕生的彰化縣警局刑警大隊張姓偵查佐，年僅39歲，留下妻子和6歲幼子。對此，彰化縣警局否認有霸凌問題，並承諾將帶幹部前往靈堂，向家屬說明爭取從優撫卹事宜，盼家屬早日撫平傷痛。據悉，張員因年資不長且非因公死亡，算上撫卹金及其他補助，家屬預計可領230萬餘元。據悉，張姓偵查佐生前擔任彰化縣刑警大隊偵二隊偵查佐，疑似因為工作不順遂，於本（11）月，在租屋處輕生，家屬指稱是遭長官霸凌，並對於彰化縣警局對外界的答覆不滿，因而向總統、行政院長、警政署長、立委陳情。張姓員警的遺孀在七百多字的陳情書中指出，丈夫手機透露疑遭霸凌才會發生憾事，家人無法接受。由於張姓偵查佐年資僅7年多，且非因公死亡，依退撫法規定，預估遺族可支領一次撫卹金、公保死亡給付、殮葬補助約160餘萬元，另其未成年子女每月加發4049元撫卹金至成年，警察局亦於每年春節、端午節及中秋節每節發放慰問金2000元，總計約230萬餘元。