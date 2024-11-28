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▲劉亮佐（右）瘦身有成，連趙小僑（左）都佩服他的自律。（圖／KOHLER）

趙小僑、劉亮佐夫妻今（28）日一同現身衛浴品牌一日店長活動，之前曾說要離開台灣，讓粉絲嚇了一跳，不過趙小僑今也澄清，只是陪老公和兒子劉子銓到國外拍戲，順便帶女兒典典寶寶一起，之前帶女兒去蘭卡威參加陳喬恩婚禮，女兒表現很好讓她不擔心，至於會不會催生陳喬恩？趙小僑則說，「每個人想要的不一樣。」趙小僑之前帶女兒去參加陳喬恩婚禮，女兒搭飛機、參加婚禮過程都很乖巧，陳喬恩當時也分享許多和朋友小孩的合照，問起會不會催生好友，趙小僑說，「他們都很忙，飛來飛去的，有沒有小孩不一定，每個人要的不一樣。」劉亮佐最近瘦身有成，減了15公斤，目前80.6公斤，他的目標是78公斤，趙小僑都忍不住誇他自律，一週運動兩次，也很認真控制飲食，劉亮佐也有感，瘦下來之後體力和精神都好很多。夫妻倆去年砸3千萬在天母買下60坪新家，當初裝潢預算是5百萬，但因為是30年老房子，預算已經超標，趙小僑還挑到58萬的豪華浴缸，新家預計明年4月會裝修好，她也很期待一家人入住新房。