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在TikTok擁有超過20萬名追蹤者的大馬網紅依莎，因網路霸凌而在今年7月於自家輕生死亡。警方循線逮捕一名參與網路霸凌的女子和一名男子，並分別判處有期徒刑和罰款。由於此案受到社會關注，馬來西亞政府下個月將在國會提交網路安全法案，或許會加重蓄意網路霸凌的犯罪者刑罰。綜合外國媒體報導，原名拉結絲瓦莉的網紅依莎今年7月被發現死在吉隆坡的家中，她出事前一天曾到警局報案，指兩個人在網路上騷擾她，警方認為依莎是不堪一個多月來的威脅、謾罵和污辱而選擇輕生。消息傳開後有粉絲主動向警方表示，有兩個TikTok用戶長期以來製作影片謾罵依莎，名為「Dulal Brothers」和「Tiktok Alphaquinnsha」的帳戶於6月30日晚上10時15分左右和7月1日淩晨4時10分左右，發布了涉嫌誹謗和網暴拉結絲瓦莉的內容。這兩個TikTok帳號在其上傳的影片中使用了拉結絲瓦莉的照片作為背景，並且影片內容不僅包含對拉結絲瓦莉的威脅和恐嚇，還使用了粗俗和淫穢的語言。而這些影片在犯罪者發現拉結絲瓦莉自盡後，已心虛地刪除。報案者將相關影片的截圖提供於警方，警方根據馬來西亞刑事法典第506條（刑事恐嚇）、1998年通訊及多媒體法令第233條和微型罪案法令第14條（不雅行為）對此案進行調查。依莎的母親在法庭上哭著說，她失去了孩子，晚上無法入眠，她想要知道女兒輕生的原因。目前法院已判處兩名兇手有罪，其中一人被判坐牢一年，另一人則罰款100令吉（約新台幣732元），大馬媒體還拍到只被罰100令吉的被判刑加害者兼網紅，離開法院時臉上掛著輕蔑又得意的笑。這段影片和過度輕微的處罰引發網友痛批，指當地的網路霸凌問題越來越嚴重，而政府卻毫無作為。馬來西亞反兒童暴力組織發起人菲扎娜說：「目前我們的法律並沒有對網路霸凌或霸凌做出法定定義。儘管我們確實有現行法律，如刑事法典和通訊與多媒體法在某種程度上應對網路傷害問題，但這些法律肯定不夠全面也不夠健全。」