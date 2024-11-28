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盤中零股交易制度自2020年10月底推出後，年輕族群投入資本市場比率明顯提高，金管會今（28）日宣布，證券市場將在今（2024）年12/2縮短盤中零股交易撮合間隔時間，從現行1分鐘縮短到5秒。金管會統計，截至今年10月底為止，上市、櫃盤中零股日均值分別達到新台幣28.04億元、5.23億元，台股零股交易最熱門以台灣50權值股為最大宗，其次則是中型100成分股。上市、櫃零股成交戶數成長到131萬戶及261萬戶。其中，30歲以下族群在上市、櫃零股成交戶數佔比達28.01%、16.78%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。金管會表示，證券市場在今年12/2縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短到5秒，以提升盤中零股交易效率，將更有利投資人下單成交機會，有助於落實普惠金融。同時提醒投資人，應審慎評估交易成本及自身風險承擔能力，了解公司財務業務等基本面情形，注意投資風險。